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يستمتع بالإجازة وينتظر اللحظة المناسبة.. مورينيو يحدد شروطه للعودة إلى التدريب

مورينيو غادر توتنهام بعد تجربة استمرت 17 شهرا فقط (غيتي)
مورينيو غادر توتنهام بعد تجربة استمرت 17 شهرا فقط (غيتي)
1/5/2021

أكد البرتغالي، جوزيه مورينيو، أنه غير مستعجل على العودة إلى العمل بعد إقالته من تدريب نادي توتنهام الإنجليزي في 19 أبريل/نيسان الماضي.

وخسر مورينيو (58 عاما) وظيفته بعد تراجع نتائج توتنهام في النصف الثاني من الموسم الحالي، وابتعاد الفريق عن مراكز الصدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز المؤهلة للعب في أوروبا.

وقضى المدرب الملقب بـ"السبيشل وان" 17 شهرا مع توتنهام، وغادر الفريق قبل 6 أيام من المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي فاز بها مانشستر سيتي 1-صفر يوم الأحد الماضي.

وقال مورينيو في تصريحات لمجلة "تايم" (TIME) الأميركية "لا توجد لدي خطط، سأعود لحياتي الطبيعية. أشعر بنشاط وهدوء. أنا في إجازة، لدي مزيد من الوقت للقيام بالتزاماتي والتحليل. سأنتظر حتى العودة لكرة القدم، ليس فقط للنادي المناسب، ولكن للثقافة المناسبة. ربما يكون الموسم المقبل سابقا لأوانه".

ويستعد المدرب البرتغالي للعمل محللا خلال بطولة أمم أوروبا المقررة عبر أنحاء القارة في الصيف المقبل.

وسبق لمورينيو (58 عاما) تدريب أندية بورتو البرتغالي وتشلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدر : وكالات

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