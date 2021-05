في أقل من أسبوع مع نفس اللاعب.. شاهد- الحكم يوقف مباراة في البريميرليغ لإفطار فوفانا الصائم

في حادثة تتكرر للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع ومع نفس اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أوقف حكم مباراة فريقي ليستر سيتي وساوثهامبتون اللعب لفترة قصيرة؛ ليتمكن المدافع الفرنسي الصائم ويلسي فوفانا من الإفطار.

ففي الدقيقة 29 من عمر اللقاء، أوقف الحكم روبرت جونز المباراة لنحو 30 ثانية، حتى يتناول فوفانا مشروبه الخاص وقطعة من الموز، بالتزامن مع دخول وقت أذان المغرب في بريطانيا، ثم يكمل اللاعب المسلم بعدها شوط المباراة.

ويأتي هذا التصرف من حكم في البريميرليغ للمرة الثانية ومع فوفانا نفسه، بعدما وقعت حادثة تعتبر غير مسبوقة في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، حيث اتفق فريقا ليستر سيتي وكريستال بالاس مع حكم مباراتهما غراهام سكوت، على إيقاف اللعب ليتمكن الفرنسي من الإفطار.

Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That's what makes football wonderful 🙏🏾✊🏾#WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo

— LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) April 26, 2021