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في أقل من أسبوع مع نفس اللاعب.. شاهد- الحكم يوقف مباراة في البريميرليغ لإفطار فوفانا الصائم

فوفانا يفطر على موزة (رويترز)
فوفانا يفطر على موزة (رويترز)
2/5/2021

في حادثة تتكرر للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع ومع نفس اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أوقف حكم مباراة فريقي ليستر سيتي وساوثهامبتون اللعب لفترة قصيرة؛ ليتمكن المدافع الفرنسي الصائم ويلسي فوفانا من الإفطار.

ففي الدقيقة 29 من عمر اللقاء، أوقف الحكم روبرت جونز المباراة لنحو 30 ثانية، حتى يتناول فوفانا مشروبه الخاص وقطعة من الموز، بالتزامن مع دخول وقت أذان المغرب في بريطانيا، ثم يكمل اللاعب المسلم بعدها شوط المباراة.

ويأتي هذا التصرف من حكم في البريميرليغ للمرة الثانية ومع فوفانا نفسه، بعدما وقعت حادثة تعتبر غير مسبوقة في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، حيث اتفق فريقا ليستر سيتي وكريستال بالاس مع حكم مباراتهما غراهام سكوت، على إيقاف اللعب ليتمكن الفرنسي من الإفطار.

وشكر فوفانا بعد تلك المباراة -في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر- كلا من البريميرليغ، ونادي بالاس، وحارس الأخير، الإسباني فيسينتي غوياتا، والزملاء في الفريق "للسماح لي بالإفطار.. هذا ما يجعل كرة القدم رائعة".

ولعب النجم الفرنسي بول بوغبا وهو صائم أيضا خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد مع روما في الدوري الأوروبي الخميس الماضي، ورصدته الكاميرات وهو يستغل فرصة توقف قصيرة للمباراة من أجل الإفطار.

المصدر : وكالة سند

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