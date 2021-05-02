شاهد.. ثنائية رونالدو تبقي يوفنتوس في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في الدقائق الأخيرة، قاد بهما فريقه يوفنتوس لقلب تأخره بهدف أمام مضيفه أودينيزي إلى فوز في الوقت القاتل 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الـ34 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما فقد لقب المسابقة -التي احتكرها خلال المواسم التسعة الأخيرة بعد تتويج إنتر باللقب اليوم قبل نهاية الموسم بـ4 مراحل- أصبح هدف يوفنتوس الأساسي الآن هو الوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبادر أودينيزي بالتسجيل عبر الأرجنتيني ناهويل مولينا في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينتفض رونالدو في الدقائق الأخيرة، ويحرز هدفين لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 83 من ركلة جزاء والدقيقة 90، ليقود الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله 1-1 مع فيورنتينا.

ورفع رونالدو رصيده إلى 27 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد يوفنتوس -الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة- إلى 69 نقطة، ليتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 39 نقطة في المركز الـ11.