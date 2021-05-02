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شاهد.. ثنائية برازيلية تنقذ آمال ريال مدريد في الدوري الإسباني

إيدر ميليتاو يحتفل بتسجيل الهدف الأول لريال مدريد (غيتي)
إيدر ميليتاو يحتفل بتسجيل الهدف الأول لريال مدريد (غيتي)
1/5/2021-|آخر تحديث: 2/5/202101:14 AM (مكة المكرمة)

أفلت ريال مدريد من كمين ضيفه أوساسونا وانتزع فوزا ثمينا 2-صفر السبت في المرحلة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل مطاردة أتلتيكو مدريد على صدارة ترتيب المسابقة.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بتشكيلة غاب عنها بعض العناصر الأساسية للفريق، مثل الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش، وذلك لمنح هذه العناصر بعض الراحة قبل مباراة تشلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعانى الريال الأمرّين في مواجهة أوساسونا الذي لعب بحماس شديد حتى سجل المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 80، سجّل الريال هدفه الثاني في المباراة بتوقيع البرازيلي الآخر كاسيميرو.

ورفع الريال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر الذي فاز على إلتشي 1-صفر في مباراة أخرى في نفس المرحلة.

وانفرد الريال بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي الأحد فالنسيا في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتجمّد رصيد أوساسونا عند 40 نقطة في المركز 11، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي له في المسابقة.

المصدر : وكالات

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