رسميا.. إنتر ميلان يحسم لقب الدوري الإيطالي وينهي هيمنة يوفنتوس

انتزع إنتر ميلان لقب الدوري الأول الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد تعادل ساسولو 1-1 مع أتلانتا ليضمن فريق المدرب أنطونيو كونتي التتويج رسميا.

وسجل إنتر ميلان 25 انتصارا و7 تعادلات وهزيمتين ليضمن التتويج باللقب بعد وصول رصيده إلى 82 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

وتوج إنتر ميلان باللقب للمرة الـ19 في تاريخه، ليستعيد البطولة التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2009-2010، ويكسر احتكار يوفنتوس للقب الذي استمر خلال المواسم التسعة الأخيرة.