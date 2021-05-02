رسميا.. إنتر ميلان يحسم لقب الدوري الإيطالي وينهي هيمنة يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد قد يتحرك لاستعادة المدافع المغربي أشرف حكيمي من نادي إنتر ميلان، بعد تعثر النادي الإيطالي وعدم التزامه ببنود الاتفاق بين الناديين، وقد سارع الملكي في الرد على ذلك.
انتزع إنتر ميلان لقب الدوري الأول الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد تعادل ساسولو 1-1 مع أتلانتا ليضمن فريق المدرب أنطونيو كونتي التتويج رسميا.
وسجل إنتر ميلان 25 انتصارا و7 تعادلات وهزيمتين ليضمن التتويج باللقب بعد وصول رصيده إلى 82 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل 4 جولات على نهاية الموسم.
وتوج إنتر ميلان باللقب للمرة الـ19 في تاريخه، ليستعيد البطولة التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2009-2010، ويكسر احتكار يوفنتوس للقب الذي استمر خلال المواسم التسعة الأخيرة.