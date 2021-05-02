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ثورة الجماهير.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بعد اقتحام مشجعين ملعب أولد ترافورد

دوري السوبر الأوروبي ضاعف غضب جماهير مانشستر يونايتد من ملاك النادي (رويترز)
دوري السوبر الأوروبي ضاعف غضب جماهير مانشستر يونايتد من ملاك النادي (رويترز)
2/5/2021-|آخر تحديث: 2/5/202109:12 PM (مكة المكرمة)

أجلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول إلى وقت لاحق، وذلك بعد اقتحام عدد من المشجعين المحتجين أرض ملعب أولد ترافورد.

وكان من المقرر انطلاق المباراة في الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت مكة المكرمة)، ولكن تأخر وصول الفريقين إلى الملعب بسبب تجمع المشجعين.

وذكر بيان لنادي مانشستر يونايتد أنه "بعد محادثات بين الشرطة ورابطة الدوري الممتاز ومجلس منطقة ترافورد والناديين؛ تأجلت مباراتنا ضد ليفربول بسبب اعتبارات الأمن والسلامة المتعلقة باحتجاجات اليوم".
وأضاف "ستعقد الآن محادثات مع رابطة الدوري الممتاز لتحديد موعد آخر للمباراة".

واقتحم المشجعون الملعب ضمن احتجاجات ضد عائلة غليزر الأميركية المالكة لنادي مانشستر يونايتد، ودفعت الجماهير الحواجز من أجل الوصول إلى أرض الملعب، قبل واحدة من أكبر المباريات المحلية هذا الموسم.

وترك المشجعون الملعب بعد نحو 10 دقائق، من دون حدوث أعمال تخريب أو اشتباكات مع قوات الأمن.

ورفع المحتجون لافتات ضد عائلة غليزر التي اشترت النادي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) في 2005، كما حملوا ألعابا نارية في تحركهم، الذي يأتي ضمن احتجاجات تصاعدت في الأسابيع الأخيرة عقب محاولة النادي الفاشلة للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي.

واعتذر جويل غليزر -الذي تم إعلانه نائبا لرئيس دوري السوبر الأوروبي عند الكشف عن المشروع- لجماهير يونايتد في خطاب مفتوح بعد انسحاب النادي من المسابقة الجديدة.

لكن الاعتذار لم يلق قبولا على ما يبدو من جماهير النادي، التي احتجت خارج ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي بعد مظاهرات في مقر يونايتد التدريبي.

المصدر : وكالات

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