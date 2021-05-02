أفضل لاعب في الشهر.. شاهد- رشيد غزال يفطر على تمرات قبيل مباراة فريقه بالدوري التركي

أظهر مقطع فيديو التقطته عدسات الكاميرات لحظة إفطار اللاعب الجزائري رشيد غزال على تمرات قبل بداية مباراة فريقه بشكتاش أمام هاتاي سبور في الدوري التركي لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لغزال وهو شبه جالس على الأرض يتناول حبات من التمر لكسر صيامه مع دخول وقت المغرب في مدينة إسطنبول التركية، وذلك في أثناء عملية الإحماء قبل دقائق فقط من بداية المباراة.

وشارك غزال في المباراة مدة 76 دقيقة مسهما بفوز فريقه بشكتاش على ضيفه بنتيجة ثقيلة 7- صفر.

وكان المهاجم الدولي الجزائري قد نال قبل المباراة جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، عن شهر أبريل/نيسان الماضي، إذ شارك غزال في 28 مباراة مع بشكتاش بالموسم الحالي، أحرز فيها 5 أهداف، فضلا عن صناعته 18 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق.

Beşiktaşlı yıldız Rachid Ghezzal, Asist Analiz takipçileri tarafından Nisan ayının futbolcusu seçildi. Ghezzal'a kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/5zADJFuISQ — Asist Analiz (@AsistAnaliz) April 30, 2021

وذكرت شبكة أوبتا لإحصائيات كرة القدم أن المهاجم الجزائري هو أحد أكثر اللاعبين تمريرات حاسمة إلى جانب لاعب بايرن ميونخ الألماني توماس مولر في بطولات الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ودوريات السوبر هذا الموسم.

17 – Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de Thomas Müller ile birlikte en fazla asist yapan iki oyuncudan biri Rachid Ghezzal. Vizyon. pic.twitter.com/Nrt0WI8Hhm — OptaCan (@OptaCan) May 1, 2021