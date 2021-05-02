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أفضل لاعب في الشهر.. شاهد- رشيد غزال يفطر على تمرات قبيل مباراة فريقه بالدوري التركي

غزال يفطر على تمرات أثناء الإحماء (مواقع التواصل)
غزال يفطر على تمرات أثناء الإحماء (مواقع التواصل)
2/5/2021

أظهر مقطع فيديو التقطته عدسات الكاميرات لحظة إفطار اللاعب الجزائري رشيد غزال على تمرات قبل بداية مباراة فريقه بشكتاش أمام هاتاي سبور في الدوري التركي لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لغزال وهو شبه جالس على الأرض يتناول حبات من التمر لكسر صيامه مع دخول وقت المغرب في مدينة إسطنبول التركية، وذلك في أثناء عملية الإحماء قبل دقائق فقط من بداية المباراة.

وشارك غزال في المباراة مدة 76 دقيقة مسهما بفوز فريقه بشكتاش على ضيفه بنتيجة ثقيلة 7- صفر.

وكان المهاجم الدولي الجزائري قد نال قبل المباراة جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، عن شهر أبريل/نيسان الماضي، إذ شارك غزال في 28 مباراة مع بشكتاش بالموسم الحالي، أحرز فيها 5 أهداف، فضلا عن صناعته 18 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق.

وذكرت شبكة أوبتا لإحصائيات كرة القدم أن المهاجم الجزائري هو أحد أكثر اللاعبين تمريرات حاسمة إلى جانب لاعب بايرن ميونخ الألماني توماس مولر في بطولات الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ودوريات السوبر هذا الموسم.

المصدر : وكالة سند

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