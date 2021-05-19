نحتاج إلى لاعبين من ثقافات مختلفة.. مدرب مانشستر يونايتد يطالب باحترام آراء اللاعبين بعد رفع العلم الفلسطيني

طالب مدرب مانشستر يونايتد، أولي غونار سولشار، باحترام آراء اللاعبين بعد رفع بول بوغبا وأماد ديالو العلم الفلسطيني، عقب التعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الانجليزي الممتاز أمس الثلاثاء.

وقال المدرب النرويجي للصحفيين "أعتقد أننا نحتاج إلى لاعبين من خلفيات متنوعة وثقافات مختلفة وبلدان مختلفة، ويجب أن نحترم مواقفهم إذا كانت مختلفة عن آراء الآخرين".

وأضاف "إذا فكر اللاعبون بفريقي في أشياء أخرى غير كرة القدم، فهذا أمر إيجابي، وأعتقد أننا شاهدنا بعض اللاعبين في السابق يهتمون بقضايا أخرى. ماركوس راشفورد على سبيل المثال ترك أثرا (في توفير الغذاء للأطفال المحتاجين)، ونحترم حق اللاعبين في الاحتفاظ بوجهات نظر مختلفة".

وكان المهاجم الإسرائيلي إيران زهافي، لاعب أيندهوفن الهولندي، قد رد عبر تطبيق إنستغرام بتعديل صورة بوغبا وديالو وتبديل العلم الفلسطيني بالإسرائيلي، وكتب قائلا "شكرا. نقدر دعمكم من جميع أنحاء العالم".

وعبر العديد من نجوم كرة القدم العالمية عن تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني في الفترة الأخيرة، ومن بينهم ثنائي فريق ليستر سيتي حمزة تشودري وويسلي فوفانا، اللذان حملا العلم الفلسطيني عقب المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.