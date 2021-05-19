حُكم بسجن لاعبيْن في الجزائر بسبب اعتداء على حكم

أصدرت محكمة بمحافظة ميلة (شرقي الجزائر)، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن على لاعبين اثنين من نادي دفاع تاجنانت، المنافس بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم؛ بسبب اعتدائهما على حكم.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن المحكمة عاقبت اللاعبيْن -لم تفصح عن هويتهما- بالسجن سنتين نافذتين، بتهمة "الاعتداء الجسدي على حكم مباراة، مع الاعتداء الجسدي أيضا على أعوان حفظ النظام، الذين تدخلوا لحماية الحكم".

وأوضحت أن قرار المحكمة صدر بعد استدعاء المتهمين لإجراءات المثول الفوري للمحاكمة، كما أوضحت أن الأحداث تعود للمباراة، التي تعادل فيها دفاع تاجنانت 2-2 مع ضيفه جمعية الخروب بالمرحلة الـ14 لدوري الدرجة الثانية، في الأول من مايو/أيار الجاري، وهي المواجهة التي شهدت أحداث عنف.