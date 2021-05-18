هذه مبررات ديشامب.. بنزيمة يطرق أبواب المنتخب الفرنسي مجددا

أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب عودة مهاجم نادي ريال مدريد كريم بنزيمة لصفوف منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بعد غياب طويل ليشارك معه في بطولة أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل.

وأحرز بنزيمة 29 هدفا مع ريال مدريد في كل المنافسات خلال الموسم الحالي، ولم يشارك مع منتخب فرنسا منذ 2015، وهو ينتظر محاكمة في قضية ابتزاز في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال بنزيمة في 2016، عندما استبعده ديشان من التشكيلة، إن المدرب خضع لضغوط "العنصريين" في فرنسا.

وأعلن ديشامب اليوم الثلاثاء أن بنزيمة سيكون ضمن تشكيلة تتألف من 26 لاعبا لخوض أمم أوروبا.

ووفقا لتقارير فرنسية، فإن عودة بنزيمة فرضتها أسباب رياضية تتمثل في غياب مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال منذ مارس/آذار الماضي بسبب الإصابة، وخروج مهاجم تشلسي أوليفيه جيرو من خطط المدرب الألماني توماس توخيل، إضافة إلى عدم تألق مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في منصب قلب الهجوم، وهو ما فتح الباب أمام بنزيمة الذي سجل 22 هدفا في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم.

كما أن البداية المحتشمة لمنتخب فرنسا في مشوار تصفيات مونديال 2022 في قطر، أقنعت ديشامب بضرورة دعم الفريق بلاعب يمنح الإضافة الهجومية اللازمة سعيا نحو التتويج بأمم أوروبا الصيف المقبل.

وقال ديشامب، الذي لم يضم بنزيمة للفريق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، إنه لن ينسى تصريحات بنزيمة؛ لكنه لم يتعهد مطلقا بعدم ضمه للمنتخب من جديد.

واختارت رابطة المحترفين الفرنسية بنزيمة كأفضل لاعب فرنسي في بطولة أجنبية الأحد الماضي.

وستنطلق بطولة أمم أوروبا في 11 يونيو/حزيران المقبل، وتستمر شهرا. وستلعب فرنسا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ألمانيا والمجر والبرتغال.