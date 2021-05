دجاجة ورأس خنزير وكرات تنس.. أغرب 6 احتجاجات في عالم كرة القدم

تصدرت جماهير مانشستر يونايتد عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم مؤخرا بعد احتجاجاتهم في ملعب أولد ترافورد؛ للمطالبة برحيل عائلة غليزر المالكة للنادي.

وشارك الآلاف من المشجعين في مسيرة خارج الملعب؛ لكن بعض المشجعين تمكنوا من التسلل والتعبير عن مشاعرهم على أرض الملعب.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" (Daily Star) البريطانية إن تلك الاحتجاجات تعيد التذكير بأبرز 6 احتجاجات جماهيرية شهدتها أندية كرة القدم.

هل تعرف أفضل طريقة للاحتجاج ضد مالكي فريقك المفضل إذا صادف أنهم يديرون شركة متخصصة في الدواجن؟ فقط اجلب معك دجاجة إلى الملعب. هذا بالضبط ما فعله مشجعو بلاكبيرن روفرز في مايو/أيار 2012 خلال مباراة ضد ويغان لم يستطيعوا تحمل خسارتها. كانت الدجاجة ملفوفة بعلم بلاكبيرن، وظلت تتجول في ملعب "إيود بارك"، وفي ذلك الوقت كانت ملكية نادي بلاكبيرن قد نُقلت إلى شركة "فينكي".

