البث الحي
كرة قدم

دجاجة ورأس خنزير وكرات تنس.. أغرب 6 احتجاجات في عالم كرة القدم

جانب من احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد على ملاك الفريق (رويترز)
جانب من احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد على ملاك الفريق (رويترز)
18/5/2021

تصدرت جماهير مانشستر يونايتد عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم مؤخرا بعد احتجاجاتهم في ملعب أولد ترافورد؛ للمطالبة برحيل عائلة غليزر المالكة للنادي.

وشارك الآلاف من المشجعين في مسيرة خارج الملعب؛ لكن بعض المشجعين تمكنوا من التسلل والتعبير عن مشاعرهم على أرض الملعب.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" (Daily Star) البريطانية إن تلك الاحتجاجات تعيد التذكير بأبرز 6 احتجاجات جماهيرية شهدتها أندية كرة القدم.

1- دجاجة بلاكبيرن

هل تعرف أفضل طريقة للاحتجاج ضد مالكي فريقك المفضل إذا صادف أنهم يديرون شركة متخصصة في الدواجن؟ فقط اجلب معك دجاجة إلى الملعب. هذا بالضبط ما فعله مشجعو بلاكبيرن روفرز في مايو/أيار 2012 خلال مباراة ضد ويغان لم يستطيعوا تحمل خسارتها. كانت الدجاجة ملفوفة بعلم بلاكبيرن، وظلت تتجول في ملعب "إيود بارك"، وفي ذلك الوقت كانت ملكية نادي بلاكبيرن قد نُقلت إلى شركة "فينكي".

2- كرات التنس في مباراة دورتموند

في عام 2016، فاز بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في ملعب شتوتغارت في كأس ألمانيا؛ لكن ما ظل في الذاكرة من ربع النهائي ليس النتيجة، بل ما فعله الجماهير. فقد قاطع مشجعو دورتموند أول 20 دقيقة من المباراة، ثم ألقوا مئات كرات التنس على أرض الملعب احتجاجا على أسعار التذاكر.

3- نجوم البرازيل جالسون

ليس مشجعو كرة القدم وحدهم من يحتجون بين الحين والآخر؛ بل يفعل اللاعبون ذلك أيضا. في 2013، نظّم نجوم الدوري البرازيلي اعتصاما في الملعب احتجاجا على ازدحام جدول المباريات. وقال أحد اللاعبين حينها "نحن نفعل هذا لتسليط الضوء على مدى معاناة المنتخب الوطني في كأس العالم". وبالنظر إلى خروج البرازيل المحرج من كأس العالم، بعد 12 شهرا على الحادثة، فمن الواضح أنه كان معه حق.

4- انسحاب مشجعي ليفربول

قبل وقت طويل من ظهور فكرة تأسيس الدوري الأوروبي الممتاز، قررت مجموعة فينواي الرياضية رفع أسعار التذاكر في المدرج الرئيسي في آنفيلد إلى 77 جنيها إسترلينيا (نحو 109 دولارات). لم يتمكن المشجعون من الحصول على مقاعد في ذلك المدرج، واحتجاجا على الزيادة خرجوا من الملعب في الدقيقة 77 من المباراة أمام سندرلاند للتعبير عن غضبهم. وفور سماع مجموعة فينواي الرياضية لهذا الخبر سارعت لتعليق القرار.

5- فيغو ورأس الخنزير

أمضى لاعب الجناح الأسطوري لويس فيغو 5 مواسم في برشلونة، قبل أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد عام 2000. لم يكن الانتقال المفاجئ سهلا خاصة بالنسبة لجماهير برشلونة الغاضبين، الذين وصفوا فيغو بالخائن. تعبيرا عن غضبهم، رمى أحد المشجعين رأس خنزير على فيغو، بينما كان يستعد لتسديد ضربة زاوية في عودته الثانية إلى الكامب نو في 2002.

الجارة تجلس في قلب الملعب

هل سبق لك أن لعبت كرة القدم في الحديقة ورميت الكرة فوق سياج الجيران؟ هذا الأمر حدث مع الجميع تقريبا. في جنوب غرب فرنسا، تقطن سيدة فرنسية سئمت من تهاطل الكرات على حديقتها مما أجبرها على تعليق مباراة فرنسية للهواة من خلال وضع كرسيها في الدائرة المركزية والجلوس هناك. وقد نجحت في إلغاء المباراة بين جويلان وتاربيس بعد 45 دقيقة من المواجهة.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

تؤثر على اللاعبين والحكام.. دراسة تكشف بالأرقام كيف حققت الفرق الزائرة أكبر استفادة من غياب الجماهير

عودة الجماهير إلى الملاعب الإنجليزية ستعيد التوازن بين حظوظ جميع الفرق (غيتي)

بعد مباراة لمانشستر يونايتد.. شاهد- بوغبا وديالو يرفعان علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد

هذه مبررات ديشامب.. بنزيمة يطرق أبواب المنتخب الفرنسي مجددا

بنزيمة غائب عن منتخب فرنسا منذ 2015 بسبب تورطه في قضية ابتزاز (رويترز)

وسط هيمنة الأندية الإنجليزية.. ريال مدريد العلامة التجارية الأغلى بكرة القدم في 2021

دوري أبطال أوروبا رجح كفة ريال مدريد على باقي الأندية (رويترز)
الأكثر قراءة

عجلت باغتياله.. تعرف على “غواصة الزواري” التي أدخلتها المقاومة في حرب غزة

الشهيد الزواري (وسط) قدم للمقاومة في غزة سلاحي الطائرات المسيرة والغواصات ذاتية القيادة (الجزيرة)

ما الذي تغير؟ الكونغرس يتقدم على البيت الأبيض تجاه فلسطين

يبدي الكونغرس الأميركي تفهما أكثر من البيت الأبيض تجاه القضية الفلسطينية والمعركة الدائرة بفلسطين (رويترز)
logo

"ميدان" يحاور أستاذا من "MIT": صواريخ حماس يصعب اعتراضها وادعاءات إسرائيل عن القبة الحديدية كاذبة

لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

لوكوك أعرب عن قلقه العميق إزاء تقارير عمليات القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة. (وكالة الأنباء الأوروبية)