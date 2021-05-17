وسط هيمنة الأندية الإنجليزية.. ريال مدريد العلامة التجارية الأغلى بكرة القدم في 2021

حافظ نادي ريال مدريد الإسباني على كونه العلامة التجارية الأغلى في كرة القدم على مستوى العالم في 2021 للعام الثالث على التوالي، متفوقا على برشلونة ومانشستر يونايتد، صاحبا المركزين الثاني والثالث.

ووفقا لتقرير أصدرته شركة (Brand Finance) للاستشارات، بلغت قيمة العلامة التجارية لريال مديد 1.276 مليار يورو، متقدما على التوالي على مواطنه برشلونة (1.266 مليون يورو)، ومانشستر يونايتد الإنجليزي (1.130 مليون يورو)، ومانشستر سيتي بطل البريميرليغ (1.118 مليون يورو) وبايرن ميونخ بطل ألمانيا (1.068 مليون يورو).

📊 #ريال_مدريد، العلامة التجارية الأغلى في كرة القدم في العالم للعام الثالث على التوالي! — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 17, 2021

وفي تقريرها السنوي، أوضحت الشركة أن ريال مدريد "كان قادرا باستمرار على ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا عاما تلو الآخر. ولقد لعب هذا التدفق المستمر للإيرادات والحظوة الكبيرة في دوري أبطال أوروبا دورا رئيسيا في النجاح العام للنادي".

وهيمنت الأندية الإنجليزية على التصنيف، حيث جاء 6 منها ضمن العشرة الأوائل.

واحتل نادي ليفربول الإنجليزي في المركز السادس (973 ألف يورو)، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي (887 ألف يورو)، ثم 3 أندية إنجليزية على التوالي هي: تشلسي (769 ألف يورو)، وتوتنهام (723 ألف يورو)، وأخيرا حل أرسنال عاشرا (675 ألف يورو).