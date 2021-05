تضم لاعبا مصابا منذ 4 أشهر.. بلجيكا تعلن قائمتها ببطولة أوروبا 2020

انضم أكسل فيتسل إلى تشكيلة بلجيكا في بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) التي تنطلق الشهر المقبل، بعد أن راهن المدرب روبرتو مارتينيز على أن لاعب الوسط المؤثر سيكون جاهزا في الوقت المناسب.

وخضع فيتسل (32 عاما) لجراحة في وتر العرقوب مع فريقه بروسيا دورتموند في يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يلعب منذ ذلك الوقت، لكنه لطالما كان عنصرا بارزا في تشكيلة بلجيكا، وخاض 110 مباريات دولية آخرها ضد إنجلترا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

