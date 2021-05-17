تضم لاعبا مصابا منذ 4 أشهر.. بلجيكا تعلن قائمتها ببطولة أوروبا 2020

انضم أكسل فيتسل إلى تشكيلة بلجيكا في بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) التي تنطلق الشهر المقبل، بعد أن راهن المدرب روبرتو مارتينيز على أن لاعب الوسط المؤثر سيكون جاهزا في الوقت المناسب.

وخضع فيتسل (32 عاما) لجراحة في وتر العرقوب مع فريقه بروسيا دورتموند في يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يلعب منذ ذلك الوقت، لكنه لطالما كان عنصرا بارزا في تشكيلة بلجيكا، وخاض 110 مباريات دولية آخرها ضد إنجلترا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

The 6️⃣ you can count on, @axelwitsel28 ! 🏅Time to receive his Icons Team medal.

Watch the full interview with Witsel in our RBFA app 📱 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 16, 2021

وقال مارتينيز للصحفيين -اليوم الاثنين- "فيتسل يتعافى بشكل جيد، ويجتهد في التدريبات لتكتمل لياقته".

وأضاف المدرب الإسباني أن "بطولة أوروبا منقسمة إلى بطولتين، وإذا أردت النجاح يجب أن تلعب بعقلية مختلفة في مرحلة خروج المغلوب، وحينها سيكون دور أكسل أكثر أهمية".

ولم تكن هناك مفاجآت في التشكيلة التي ضمت إيدن هازارد لاعب ريال مدريد؛ رغم معاناته من الإصابات خلال الموسم، بجانب كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي ويوري تليمانس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي مع ليستر سيتي المنتصر في لقاء أول أمس السبت.

وتابع مارتينيز "نحن سعداء بتحسن إيدن هازارد ونتطلع لاستعادة أفضل مستوياته في الأسابيع المقبلة. هو القائد وسيلعب دورا مهما".

وتبدأ بلجيكا استعداداتها يوم 31 مايو/أيار الجاري. وقال مارتينيز إن دي بروين -الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا- سيلتحق بالتشكيلة في 7 يونيو/حزيران المقبل.

وهذا يعني غيابه عن مباراتين وديتين ضد اليونان وكرواتيا في 3 و6 يونيو/حزيران في بروكسل.

Beware of Youri Tielemans, Denmark! 🧨 pic.twitter.com/seCi9s6tIw — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 15, 2021

وتنافس بلجيكا -متصدرة تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) في آخر 3 سنوات- الدنمارك وفنلندا وروسيا بالمجموعة الثانية، وتبدأ مشوارها أمام روسيا في سان بطرسبرغ يوم 12 يونيو/حزيران.

وبلجيكا أول دولة من 24 دولة مشاركة في بطولة أوروبا 2020 تعلن عن تشكيلتها النهائية المؤلفة من 26 لاعبا. كما اختار مارتينيز 11 لاعبا في وضع الاستعداد.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) سيمون مينيوليه (كلوب بروج) ماتز سيلس (ريسنغ ستراسبورغ).

المدافعون: توبي ألدرفيرلد (توتنهام) ديدريك بوياتا (هيرتا برلين) تيموثي كاستاني (ليستر سيتي) جيسون ديناير (أولمبيك ليون) توماس مونييه (بروسيا دورتموند) توماس فرمالين (فيسيل كوبي) يان فرتونن (بنفيكا).

لاعبو الوسط: ناصر شاذلي (إسطنبول باشاك شهر) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) لياندر دندونكر (ولفرهامبتون واندرارز) تورجان هازارد (بروسيا دورتموند) دينيس برات ويوري تليمانس (ليستر سيتي) هانز فاناكن (كلوب بروج) أكسل فيتسل (بروسيا دورتموند).

المهاجمون: ميشي باتشواي وكريستيان بنتيكي (كريستال بالاس) يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد) جيريمي دوكو (ستاد رين) إيدن هازارد (ريال مدريد) روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) دريس ميرتنز (نابولي) لياندرو تروسار (برايتون أند هوف ألبيون).

ويذكر أن بطولة أوروبا 2020 كان مقررا إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.