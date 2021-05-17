بالفيديو- وداعا يوفنتوس.. رونالدو ينقل أسطول سياراته الفاخرة بالكامل من تورينو

أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خطوة تعزز شائعات رحيله الوشيك عن فريقه يوفنتوس الإيطالي، حيث بث مقطع فيديو لنقل أسطول السيارات الفاخرة التي يمتلكها من منزله في تورينو إلى وجهة غير معلومة.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن هناك العديد من الوجهات المحتملة لرونالدو (36 عاما) في الانتقالات الصيفية، ومنها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، إضافة إلى احتمالين ضعيفين هما ريال مدريد وسبورتينغ لشبونة.

وبثت الصحافة الإيطالية مقطع فيديو تظهر فيه عملية تحميل سيارات رونالدو في شاحنة كبيرة تابعة لشركة "رودو كارغو" (Rodo Cargo) البرتغالية للشحن، ومقرها لشبونة.

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona 🏎️👀 Vuol dire tutto? Vuol dire niente? 🤔

(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/uQUruoLvZb — JOSÉ COSTA (@car86932902) May 17, 2021

وذكرت التقارير أنه تم تحميل الشاحنة بـ7 سيارات فارهة يمتلكها رونالدو إلى وجهة غير معروفة حتى الآن.

O portal Per Sempre Calcio, publicou um video no qual aparece os carros de Cristiano Ronaldo serem transportados! Será mais um indício de um adeus de Cristiano Ronaldo da Juventus? Vamos rezar que SIIIIUUUU! 🎥 @persemprecalcio pic.twitter.com/qljM9HKXuk — LA MÁQUINA CR7 (@CR7LAMAQUINA) May 17, 2021

ويعد رونالدو من هواة جمع السيارات الفارهة، وقدرت السيارات التي يملكها العام الماضي بأكثر من 22 مليون دولار، وأبرز سيارة في مجموعته هي سيارة "بوغاتي" (Bugatti Centodieci) وتبلغ قيمتها 11.7 مليون دولار، ولا يوجد سوى 10 سيارات منها في العالم، وهي الأغلى على الإطلاق بين سيارات نجوم كرة القدم.