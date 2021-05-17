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بالفيديو- وداعا يوفنتوس.. رونالدو ينقل أسطول سياراته الفاخرة بالكامل من تورينو

رونالدو يهوى جمع السيارات الفارهة (مواقع التواصل)
رونالدو يهوى جمع السيارات الفارهة (مواقع التواصل)
17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202107:47 PM (مكة المكرمة)

أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خطوة تعزز شائعات رحيله الوشيك عن فريقه يوفنتوس الإيطالي، حيث بث مقطع فيديو لنقل أسطول السيارات الفاخرة التي يمتلكها من منزله في تورينو إلى وجهة غير معلومة.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن هناك العديد من الوجهات المحتملة لرونالدو (36 عاما) في الانتقالات الصيفية، ومنها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، إضافة إلى احتمالين ضعيفين هما ريال مدريد وسبورتينغ لشبونة.

وبثت الصحافة الإيطالية مقطع فيديو تظهر فيه عملية تحميل سيارات رونالدو في شاحنة كبيرة تابعة لشركة "رودو كارغو" (Rodo Cargo) البرتغالية للشحن، ومقرها لشبونة.

وذكرت التقارير أنه تم تحميل الشاحنة بـ7 سيارات فارهة يمتلكها رونالدو إلى وجهة غير معروفة حتى الآن.

ويعد رونالدو من هواة جمع السيارات الفارهة، وقدرت السيارات التي يملكها العام الماضي بأكثر من 22 مليون دولار، وأبرز سيارة في مجموعته هي سيارة "بوغاتي" (Bugatti Centodieci) وتبلغ قيمتها 11.7 مليون دولار، ولا يوجد سوى 10 سيارات منها في العالم، وهي الأغلى على الإطلاق بين سيارات نجوم كرة القدم.

المصدر : ماركا

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