البث الحي
كرة قدم

بالفيديو- ميسي سينتقل لسان جيرمان ويتخلى عن رقم 10.. تأكيدات ذياب يدعمها خوف كومان

الحزن يرتسم على وجهي كومان (يمين) وميسي بعد الخسارة أمام سيلتا فيغو (رويترز)
الحزن يرتسم على وجهي كومان (يمين) وميسي بعد الخسارة أمام سيلتا فيغو (رويترز)
16/5/2021

رفض رونالد كومان مدرب برشلونة الرد على أسئلة عن مستقبله بعدما تعرض لخسارة محبطة 2-1 أمام سيلتا فيغو مساء الأحد، مما يعني أنه لم يعد بوسعه الوجود في مركز أفضل من الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة بدأ مفاوضات مع لاعبه السابق تشافي هرنانديز مدرب السد القطري الحالي، مع زيادة الضغوط على المدرب الهولندي بعد موسمه الأول المحبط في النادي.

وقال كومان بعد الخسارة أمام سيلتا "مستقبلي؟ هذا السؤال ليس لي. لن أتحدث عنه. لقد قلت ما أفكر فيه في المؤتمر الصحفي (قبل المباراة) ولن أكرر ما قلته".

وكومان ليس الوحيد الذي يواجه الغموض بشأن مستقبله في برشلونة، حيث ينتهي عقد ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للنادي، الشهر المقبل ولم يعلن بعد التوصل إلى اتفاق للبقاء.

وذكر أشرف بن عياد مراسل قنوات "بي إن سبورتس" أن الهزيمة أمام سيلتا فيغو في ختام سلسلة نتائج سيئة تهدد استمرار كومان مع برشلونة، مشيرا إلى أن ميسي غادر أرضية الملعب وهو محبط جدا.

في حين أكد طارق ذياب محلل قنوات "بي إن سبورتس" ما وصفه بأنه خبر حصري أن ميسي سينتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه لن يرتدي رقم 10.

وبعد خوض ميسي مباراة قد تكون الأخيرة له في ملعب كامب نو، قال كومان إنه يحث اللاعب الأرجنتيني على البقاء، وأكد أن النادي قد لا يتحمل فقدان لاعب مثله.

وأضاف "أتمنى ألا تكون هذه آخر مباراة لميسي في كامب نو. إنه لا يزال أفضل لاعب في العالم ولقد أظهر مجددا اليوم أنه من المستحيل اللعب من دونه".

وبشكل غير مباشر تعد تصريحات مدرب برشلونة تأكيدا لما قاله ذياب من إمكانية رحيل قائد البلوغرانا.

وتابع كومان "لقد سجل 30 هدفا (في الدوري هذا الموسم)، ومنحنا الكثير من النقاط على مدار سنوات عديدة. نريد استمراره لكن هو من يجيب على هذا السؤال. لكن إذا لم يكن هو في النادي فمن سيسجل لنا الأهداف؟".

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

شاهد.. من الأكثر رفاهية؟ مقارنة بين قصور وسيارات وطائرات ويخوت رونالدو وميسي

تعقد عادة مقارنات بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في الجوائز الفردية والأهداف والمهارات الفنية، ولكن صحيفة “صن” البريطانية عقدت مقارنة بينهما، ولكن خارج الملاعب.

22/3/2021

رونالدو رحل بسببه عن ريال مدريد.. لماذا يطلب الجميع ود ميسي الأغلى في التاريخ؟

لا يوجد لاعب بتاريخ كرة القدم العالمية يتميز من الناحيتين المادية والمعنوية مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سواء في منتخب بلاده أو مع برشلونة، حتى أصبح الجميع يخطب وده على مستوى المدربين أو الإدارة.

21/3/2021
المزيد من كرة قدم

تضم لاعبا مصابا منذ 4 أشهر.. بلجيكا تعلن قائمتها ببطولة أوروبا 2020

فيتسل (يسار) يضغط على هاري كين خلال آخر مباراة خاضها مع منتخب بلجيكا العام الماضي (الأناضول)

بالفيديو.. محرز يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي ونهائي دوري الأبطال وحلم الكرة الذهبية

محرز يحتفل بهدفه في مرمى باريس سان جيرمان (الأناضول)

بالفيديو.. أتلتيكو يقترب من لقب الليغا وريال مدريد يتمسك بالأمل وبرشلونة يخسر بملعبه

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف ناتشو (رويترز)

شاهد.. أليسون بيكر يسجل هدفا قاتلا ويقود ليفربول لفوز صعب على فريق متواضع

بيكر باللون الأسود يحوّل الكرة برأسه إلى المرمى بضربة رأس رائعة (غيتي)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إسرائيل استهدفت الأبراج السكنية (رويترز)

نتنياهو تراجع عن الاحتفال بالنصر.. الاحتلال يقصف غزة بقذائف فسفورية وصواريخ المقاومة تصيب إسرائيليين

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قطاع غزة (وكالة الأنباء الأوروبية)

طيار إسرائيلي مستقيل: الجيش منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب

الطيار الإسرائيلي السابق يوناتان شابيرا (مواقع التواصل)

جيروزاليم بوست تتساءل: كم تكلف صواريخ حماس؟

رشقات من صواريخ المقاومة الفلسطينية باتجاه إسرائيل (الفرنسية)