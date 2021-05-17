بالفيديو- ميسي سينتقل لسان جيرمان ويتخلى عن رقم 10.. تأكيدات ذياب يدعمها خوف كومان

رفض رونالد كومان مدرب برشلونة الرد على أسئلة عن مستقبله بعدما تعرض لخسارة محبطة 2-1 أمام سيلتا فيغو مساء الأحد، مما يعني أنه لم يعد بوسعه الوجود في مركز أفضل من الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة بدأ مفاوضات مع لاعبه السابق تشافي هرنانديز مدرب السد القطري الحالي، مع زيادة الضغوط على المدرب الهولندي بعد موسمه الأول المحبط في النادي.

وقال كومان بعد الخسارة أمام سيلتا "مستقبلي؟ هذا السؤال ليس لي. لن أتحدث عنه. لقد قلت ما أفكر فيه في المؤتمر الصحفي (قبل المباراة) ولن أكرر ما قلته".

وكومان ليس الوحيد الذي يواجه الغموض بشأن مستقبله في برشلونة، حيث ينتهي عقد ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للنادي، الشهر المقبل ولم يعلن بعد التوصل إلى اتفاق للبقاء.

وذكر أشرف بن عياد مراسل قنوات "بي إن سبورتس" أن الهزيمة أمام سيلتا فيغو في ختام سلسلة نتائج سيئة تهدد استمرار كومان مع برشلونة، مشيرا إلى أن ميسي غادر أرضية الملعب وهو محبط جدا.

في حين أكد طارق ذياب محلل قنوات "بي إن سبورتس" ما وصفه بأنه خبر حصري أن ميسي سينتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه لن يرتدي رقم 10.

طارق ذياب يقول إن ميسي لن يبقى في #برشلونة وسوف ينتقل لباريس سان جيرمان ولن يرتدي الرقم 10 😯 😯 😯 أشرف بن عياد: #ميسي غادر أرضية الملعب وهو محبط جداً دفاع برشلونة كارثي (بيكيه ينقل العدوى لتير شتيغن)، 5 سنوات من المعاناة مع هذا الدفاع 🤦‍♂️#استوديو_الأحد #برشلونه_سيلتا pic.twitter.com/Pqq1zgFmC8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2021

وبعد خوض ميسي مباراة قد تكون الأخيرة له في ملعب كامب نو، قال كومان إنه يحث اللاعب الأرجنتيني على البقاء، وأكد أن النادي قد لا يتحمل فقدان لاعب مثله.

وأضاف "أتمنى ألا تكون هذه آخر مباراة لميسي في كامب نو. إنه لا يزال أفضل لاعب في العالم ولقد أظهر مجددا اليوم أنه من المستحيل اللعب من دونه".

وبشكل غير مباشر تعد تصريحات مدرب برشلونة تأكيدا لما قاله ذياب من إمكانية رحيل قائد البلوغرانا.

وتابع كومان "لقد سجل 30 هدفا (في الدوري هذا الموسم)، ومنحنا الكثير من النقاط على مدار سنوات عديدة. نريد استمراره لكن هو من يجيب على هذا السؤال. لكن إذا لم يكن هو في النادي فمن سيسجل لنا الأهداف؟".