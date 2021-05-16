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شاهد.. أليسون بيكر يسجل هدفا قاتلا ويقود ليفربول لفوز صعب على فريق متواضع

بيكر باللون الأسود يحوّل الكرة برأسه إلى المرمى بضربة رأس رائعة (غيتي)
بيكر باللون الأسود يحوّل الكرة برأسه إلى المرمى بضربة رأس رائعة (غيتي)
16/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202109:36 PM (مكة المكرمة)

سجل الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، هدفا في نهاية الوقت بدل الضائع لينقذ فريقه ليفربول من التعادل، ويقوده للفوز على فريق ويست بروميتش ألبيون 2-1، اليوم الأحد، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الجولة نفسها، اليوم أيضا، فوز توتنهام على وولفرهامبتون 2-صفر وكريستال بالاس على أستون فيلا 3-2.

وكان ليفربول على بعد ثوان فقط من التعادل، وإهدار الفرص السهلة في محاولاته المضنية لضمان المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل؛ لكن رأس حارس مرماه أليسون بيكر اقتنصت الفوز الثمين على مضيفه المتواضع ويست بروميتش ألبيون، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى في وقت سابق من الموسم الحالي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف تشلسي، وتجمد رصيد ويست بروميتش عند 26 نقطة في المركز 19 قبل الأخير.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1، حيث بادر ويست بروميتش بهز الشباك عن طريق هال روبسون كانو في الدقيقة 15، وتعادل النجم المصري محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 33.

ودفع اليأس من تسجيل هدف الفوز أليسون بيكر إلى التقدم إلى منطقة جزاء المنافس؛ لمساعدة زملائه خلال ضربة ركنية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، واقتنص الكرة برأسه ببراعة من الضربة الركنية، التي لعبها ترينت ألكسندر أرنولد مباشرة، ووجهها إلى زاوية صعبة للغاية على يسار الحارس محرزا هدف الفوز في الوقت القاتل، قبل أن ينهي الحكم المباراة مباشرة.

وبهدفه في مرمى ويست بروميتش ألبيون، تساوى محمد صلاح مع هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 22 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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