بالفيديو- كيف سأبلغ اللاعبين برحيلي ونحن ننافس على اللقب؟.. زيدان ينفي مغادرته ريال مدريد

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بشدة ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية -في وقت متأخر من يوم السبت- أنه أبلغ لاعبيه برحيله عن المنافس على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم نهاية الموسم.

وقالت محطة "أوندا سيرو" الإذاعية إن زيدان أبلغ لاعبيه بقراره قبل التعادل 2-2 مع إشبيلية في الدوري الأسبوع الماضي، حين أهدر ريال مدريد فرصة انتزاع الصدارة.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن زيدان تحدث إلى لاعبيه في 8 مايو/أيار، قبل يوم واحد من المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 3 أسماء مرشحة لخلافة زيدان، هم: راؤول مدرب فريق ريال مدريد الثاني (كاستيا) وأحد أساطير الملكي، وماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق، ويواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني.

ملخص تفوق "ريال مدريد" على "اتلتيك بيلباو" و البقاء في المنافسة على لقب #LaLigaSantander إلى الجولة الأخيرة 📺#AthleticRealMadrid 0-1 pic.twitter.com/kbABgHr4xQ — LaLiga (@LaLigaArab) May 16, 2021

ومن جانبه، نفى زيدان بعد الفوز 1-صفر على أتليتيك بيلباو مساء الأحد ما ذكرته التقارير مؤكدا أنه لم يبلغ لاعبيه مطلقا بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وقال زيدان مستنكرا: "كيف سأبلغ اللاعبين أني سأرحل الآن؟ نحن نبذل قصارى جهدنا في الصراع على اللقب".

💬 #زيدان: "نواصل القتال. سنبذل قصارى جهدنا حتى اللحظة الأخيرة. كنا نعلم أن لاليغا ستستمر حتى اللحظة الأخيرة. ونحن سنقاتل. سعداء بالمباراة التي لعبناها. ما زلنا على قيد الحياة." #أتلتيك_ريال_مدريد pic.twitter.com/OFNW4Y4X3s — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 16, 2021

وسيستمر ريال مدريد في الصراع على لقب الليغا حتى الجولة الأخيرة حيث يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي يملك 83 نقطة.

وفي حال فوز الملكي باللقب فإن رحيل زيدان قد يكون مستبعدا، لكنه قد يتحقق إذا لم يحافظ على لقبه المحلي وخرج صفر اليدين هذا الموسم.

ويستضيف فريق زيدان منافسه فياريال يوم الأحد في ختام الموسم، بينما أصر المدرب الفرنسي على أن تركيزه ينصب فقط على هذه المباراة التي قد يتوج باللقب إذا فاز فيها وتعثر أتلتيكو.

خروج متكرر

وودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا على يد ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة في يناير/كانون الثاني، وخسر أمام تشلسي في مواجهتهما في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعندما سئل في وقت سابق من يوم السبت عما إذا كان سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل، قال زيدان إنه لن يعطي أي ضمانات.

حيث قال في مؤتمر صحفي قبل مباراة أتليتيك بيلباو الأحد "لا أدري ما سيحدث. أنا هنا وسنلعب غدا والأسبوع المقبل، لكني لا أعرف ما سيحدث بعد ذلك لأن هذا هو ريال مدريد".

وترك زيدان ريال مدريد في 2018 بعد فترة وجيزة من فوزه بلقبه الثالث على التوالي في دوري الأبطال، وعاد إلى منصبه بعد 10 أشهر فقط، كما غادر النادي وهو لاعب في 2006 عقب اعتزاله كرة القدم.