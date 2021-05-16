بالفيديو.. أتلتيكو يقترب من لقب الليغا وريال مدريد يتمسك بالأمل وبرشلونة يخسر بملعبه

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بشدة ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية -في وقت متأخر من يوم السبت- أنه أبلغ لاعبيه برحيله عن المنافس على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم نهاية الموسم، بل وحددت من سيخلفه.
أصبح أتلتيكو مدريد على بعد فوز واحد من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه 2-1 على أوساسونا، وتمسك ريال مدريد بأمله الضعيف في المنافسة على اللقب بفوزه 1-صفر على أتلتيك بيلباو في الجولة 37 من الليغا.
وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، حوّل سيلتا فيغو تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على برشلونة بملعب كامب نو ليعمق أزمة الفريق الكتالوني.
وحافظ ريال مدريد على آماله في السباق على اللقب بعدما فاز 1-صفر على أتلتيك بيلباو في سان ماميس، بفضل هدف المدافع ناتشو فرنانديز في الشوط الثاني.
الهدف الأغلى لناتشو فيرنانديز 😯😯😯
حظ أم تمركز جيد ؟ 🤔🤔🤔#ريال_مدريد_اتلتيك_بلباو #ريال_مدريد #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/zkTcfaYVbQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2021
وفي الشوط الأول قليل الفرص، طالب ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء، بعدما أرسل ألفارو أودريوزولا كرة عرضية لمست ذراع جون مورسيو، لكن الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز أشار باستمرار اللعب.
وكاد بيلباو أن يفتتح التسجيل قبل الاستراحة، لكن أليكس بيرنجور سدد ركلة حرة مرت بجوار القائم للحارس تيبو كورتوا.
ملخص تفوق "ريال مدريد" على "اتلتيك بيلباو" و البقاء في المنافسة على لقب #LaLigaSantander إلى الجولة الأخيرة 📺#AthleticRealMadrid 0-1 pic.twitter.com/kbABgHr4xQ
— LaLiga (@LaLigaArab) May 16, 2021
وردت العارضة محاولة بضربة رأس من كاسيميرو بعد الاستراحة، قبل أن يرسل اللاعب البرازيلي كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها ناتشو من مدى قريب إلى هدف الانتصار الثمين لفريق المدرب زين الدين زيدان.
وتعرض البديل راؤول غارسيا لاعب بيلباو للطرد في اللحظات الأخيرة مع زيادة التوتر في أجواء اللقاء.
وأصبح رصيد ريال صاحب المركز الثاني 81 نقطة، بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.
قطبي العاصمة مدريد في المنافسة النهائية على لقب #LaLigaSantander 🔥🔥
مَن سيكون بطل الموسم؟ 🏆
1⃣@AtletiArab
2⃣@realmadridarab pic.twitter.com/Ffx6EXFYbf
— LaLiga (@LaLigaArab) May 16, 2021
واقترب أتلتيكو مدريد من حصد لقب الدوري الإسباني بعدما قاتل وحول تأخره بهدف إلى فوز مثير 2-1 على أوساسونا بفضل هدف لويس سواريز في اللحظات الأخيرة.
أتلتيكو مدريد يقترب من لقب الليغا بفوز متأخر 🔫🇺🇾
👀_👀
هدف (د88) سواريز يعيد أتلتيكو مدريد للصدارة بهدف قاتل#الدوري_الإسباني #أتلتيكو_مدريد_أوساسونا pic.twitter.com/PyH5MrPesQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2021
وسيطر أتلتيكو على المباراة وسدد مرتين في المرمى في الشوط الأول، قبل إلغاء هدفين له بسبب التسلل، لكنه تأخر بهدف سجله أنتي بوديمير بضربة رأس في الدقيقة 76، وحاول الحارس يان أوبلاك إبعاد الكرة لكنه فعل ذلك من داخل المرمى.
الحظ يعاند "البيستوليرو" "سواريز" ⚽🙌#AtletiOsasuna pic.twitter.com/znPAAUg31W
— LaLiga (@LaLigaArab) May 16, 2021
ورد أتلتيكو وأدرك البديل رينان لودي التعادل في الدقيقة 82، قبل أن يسجل الهداف سواريز هدف الانتصار في الدقيقة 88.
وكاد فريق المدرب دييغو سيميوني أن يستقبل هدفا في الثواني الأخيرة عندما سدد تشيمي أفيلا كرة قوية، لكن الحارس أوبلاك أنقذها بصعوبة ليحافظ لناديه على صدارة المسابقة.
ملخص المباراة المثيرة بين "اتلتيكو مدريد" و "اوساسونا" 📺#AtletiOsasuna 2-1 pic.twitter.com/GFxZ2xT8kg
— LaLiga (@LaLigaArab) May 16, 2021
وأصبح رصيد أتلتيكو 83 نقطة من 37 مباراة، وبفارق نقطتين أمام جاره ريال مدريد.
ويلعب أتلتيكو في ضيافة ريال بلد الوليد في الجولة الأخيرة الأحد المقبل ويكفيه الفوز للتتويج باللقب من دون النظر لنتيجة مباراة ريال مدريد مع ضيفه فياريال، في حين يأمل الملكي الفوز وتعثر أتلتيكو لكي يفوز باللقب.
كما واصل برشلونة نتائجه السيئة وخسر على ملعبه 1-2 أمام سيلتا فيغو، ليتوقف رصيده عند 76 نقطة في المركز الثالث.
وفشل برشلونة على ملعب كامب نو في الحفاظ على تقدمه بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 28.
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الإبداع لا ينتهي مع #ميسي 👏#برشلونة #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/FmZqK53fpq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2021
وتعادل سانتي مينا لسيلتا فيغو في الدقيقة 38 قبل أن يضيف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 89، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثامن.
ملخص تفوق "سيلتافيغو" على "برشلونة" في الكامب نو 📺#BarçaCelta 1-2 pic.twitter.com/5FUQpUy1QI
— LaLiga (@LaLigaArab) May 16, 2021