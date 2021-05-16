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بالفيديو.. أتلتيكو يقترب من لقب الليغا وريال مدريد يتمسك بالأمل وبرشلونة يخسر بملعبه

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف ناتشو (رويترز)
لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف ناتشو (رويترز)
16/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202102:36 AM (مكة المكرمة)

أصبح أتلتيكو مدريد على بعد فوز واحد من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه 2-1 على أوساسونا، وتمسك ريال مدريد بأمله الضعيف في المنافسة على اللقب بفوزه 1-صفر على أتلتيك بيلباو في الجولة 37 من الليغا.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، حوّل سيلتا فيغو تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على برشلونة بملعب كامب نو ليعمق أزمة الفريق الكتالوني.

وحافظ ريال مدريد على آماله في السباق على اللقب بعدما فاز 1-صفر على أتلتيك بيلباو في سان ماميس، بفضل هدف المدافع ناتشو فرنانديز في الشوط الثاني.

وفي الشوط الأول قليل الفرص، طالب ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء، بعدما أرسل ألفارو أودريوزولا كرة عرضية لمست ذراع جون مورسيو، لكن الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز أشار باستمرار اللعب.

وكاد بيلباو أن يفتتح التسجيل قبل الاستراحة، لكن أليكس بيرنجور سدد ركلة حرة مرت بجوار القائم للحارس تيبو كورتوا.

وردت العارضة محاولة بضربة رأس من كاسيميرو بعد الاستراحة، قبل أن يرسل اللاعب البرازيلي كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها ناتشو من مدى قريب إلى هدف الانتصار الثمين لفريق المدرب زين الدين زيدان.

وتعرض البديل راؤول غارسيا لاعب بيلباو للطرد في اللحظات الأخيرة مع زيادة التوتر في أجواء اللقاء.

وأصبح رصيد ريال صاحب المركز الثاني 81 نقطة، بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.

هدف سواريز القاتل

واقترب أتلتيكو مدريد من حصد لقب الدوري الإسباني بعدما قاتل وحول تأخره بهدف إلى فوز مثير 2-1 على أوساسونا بفضل هدف لويس سواريز في اللحظات الأخيرة.

وسيطر أتلتيكو على المباراة وسدد مرتين في المرمى في الشوط الأول، قبل إلغاء هدفين له بسبب التسلل، لكنه تأخر بهدف سجله أنتي بوديمير بضربة رأس في الدقيقة 76، وحاول الحارس يان أوبلاك إبعاد الكرة لكنه فعل ذلك من داخل المرمى.

ورد أتلتيكو وأدرك البديل رينان لودي التعادل في الدقيقة 82، قبل أن يسجل الهداف سواريز هدف الانتصار في الدقيقة 88.

وكاد فريق المدرب دييغو سيميوني أن يستقبل هدفا في الثواني الأخيرة عندما سدد تشيمي أفيلا كرة قوية، لكن الحارس أوبلاك أنقذها بصعوبة ليحافظ لناديه على صدارة المسابقة.

وأصبح رصيد أتلتيكو 83 نقطة من 37 مباراة، وبفارق نقطتين أمام جاره ريال مدريد.

ويلعب أتلتيكو في ضيافة ريال بلد الوليد في الجولة الأخيرة الأحد المقبل ويكفيه الفوز للتتويج باللقب من دون النظر لنتيجة مباراة ريال مدريد مع ضيفه فياريال، في حين يأمل الملكي الفوز وتعثر أتلتيكو لكي يفوز باللقب.

خسارة برشلونة

كما واصل برشلونة نتائجه السيئة وخسر على ملعبه 1-2 أمام سيلتا فيغو، ليتوقف رصيده عند 76 نقطة في المركز الثالث.

وفشل برشلونة على ملعب كامب نو في الحفاظ على تقدمه بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 28.

وتعادل سانتي مينا لسيلتا فيغو في الدقيقة 38 قبل أن يضيف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 89، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثامن.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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