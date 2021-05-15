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والدة رونالدو تقول إنها ستحاول إقناعه بالعودة إلى سبورتينغ لشبونة ووكيله يرد

رونالدو سجل هدفه رقم 100 مع يوفنتوس أمام ساسولو الأربعاء الماضي (رويترز)
رونالدو سجل هدفه رقم 100 مع يوفنتوس أمام ساسولو الأربعاء الماضي (رويترز)
15/5/2021

أكد خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن اللاعب لن يعود إلى فريقه السابق سبورتينغ لشبونة رغم محاولات والدته إقناعه بالعودة.

وأصبح رونالدو واحدا من أعظم اللاعبين في العالم منذ مغادرته سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 12.24 مليون جنيه إسترليني (نحو 17 مليون دولار) عام 2003.

وتحول قائد المنتخب البرتغالي إلى حالة إلهام كبيرة في ريال مدريد بعد مغادرته مانشستر يونايتد في عام 2009، حيث حطم الرقم القياسي السابق في تسجيل الأهداف في المسابقة برصيد 450 هدفا.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي منذ 3 سنوات، حيث اقترب عقده من النهاية في عام 2022، وتدور التكهنات في الوقت الحالي حول مستقبل اللاعب ذي الـ36 عاما، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه يوفنتوس ومدربه أندريا بيرلو خطر عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وترغب دولوريس -وهي والدة اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات- في عودة رونالدو إلى سبورتينغ من أجل مساعدة الفريق في التتويج بالمزيد من البطولات بعدما حقق لقب الدوري البرتغالي في الموسم الحالي بعد غياب دام 19 عاما.

وقالت والدة رونالدو في تصريحات تلفزيونية "سأتحدث إليه وسأحاول إقناعه بالعودة العام القادم إلى ملعب ألفالادي ليرتدي ألوان سبورتينغ لشبونة".

ورغم ذلك فإن مينديز أنهى التكهنات حول عودة اللاعب البرتغالي إلى سبورتينغ، مشيرا إلى أن رونالدو لا يخطط للعودة إلى بلاده بعد.

وقال مينديز "كريستيانو فخور باللقب الذي حققه سبورتينغ، وقد أظهر ذلك علنا، لكنه لا يخطط للعودة إلى البرتغال في الوقت الحالي من مسيرته".

وسجل رونالدو هدفه رقم 100 مع يوفنتوس في المباراة التي فاز فيها فريقه على ساسولو 3-1 الأربعاء الماضي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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