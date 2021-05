بالفيديو- علم فلسطين كان حاضرا.. ليستر سيتي يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشلسي

توج فريق ليستر سيتي -للمرة الأولى في تاريخه- بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على تشلسي 1-0 اليوم السبت.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد بتصويبة صاروخية رائعة في الدقيقة 63 بالمباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وكانت الإثارة حاضرة في اللحظات الأخيرة؛ حيث اعتقد تشلسي أنه أدرك التعادل بعدما سجل ويس مورغان -بطريق الخطأ- في مرماه، لكن حكم الفيديو المساعد (فار) ألغى الهدف، لأن المدافع بن تشيلويل كان في موقف تسلل خلال بناء الهجمة.

What a gesture! Leicester chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha gets to lift the famous trophy! #CHELEI #FACupFinal Watch Now – https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/WCfxoy0Lfs — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 15, 2021

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا نادرا بلغ 22 ألف مشجع، بعدما أقيمت كل مباريات هذا الموسم تقريبا دون جماهير بسبب جائحة كورونا.

🇵🇸🇵🇸🇵🇸 علم فلسطين حاضر في احتفالات ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي #فلسطين #ليستر_سيتي_تشيلسي pic.twitter.com/L4V9HM5C1P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 15, 2021

وحمل لاعبا ليستر سيتي حمزة شودري وويسلي فوفانا علم فلسطين خلال احتفالاتهما بالتتويج باللقب، وهو ما نال إشادات واسعة على مواقع التواصل.

Leicester players Wesley Fofana and Hamza Choudhury flying the Palestine flag after their FA Cup win over Chelsea! #FreePalaestine #FACupFinal pic.twitter.com/rGDTCV7yV7 — The Left Wing Society 🇵🇸 (@LeftWingSociety) May 15, 2021

وما زال أمام تشلسي فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي يوم 29 مايو/أيار الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، متخلفا بنقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.