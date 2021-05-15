بالفيديو- علم فلسطين كان حاضرا.. ليستر سيتي يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشلسي

وثق شاب صومالي، أداء النجم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، لصلاة القيام في أحد المساجد في لندن.
توج فريق ليستر سيتي -للمرة الأولى في تاريخه- بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على تشلسي 1-0 اليوم السبت.
ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد بتصويبة صاروخية رائعة في الدقيقة 63 بالمباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.
🔥 What a way to win your club's first #FACup
🦊 Take a bow, Youri Tielemans 👏@LCFC | #FACupFinal pic.twitter.com/Amtt9az2Sj
— FIFA.com (@FIFAcom) May 15, 2021
وكانت الإثارة حاضرة في اللحظات الأخيرة؛ حيث اعتقد تشلسي أنه أدرك التعادل بعدما سجل ويس مورغان -بطريق الخطأ- في مرماه، لكن حكم الفيديو المساعد (فار) ألغى الهدف، لأن المدافع بن تشيلويل كان في موقف تسلل خلال بناء الهجمة.
What a gesture! Leicester chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha gets to lift the famous trophy! #CHELEI #FACupFinal
Watch Now – https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/WCfxoy0Lfs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 15, 2021
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا نادرا بلغ 22 ألف مشجع، بعدما أقيمت كل مباريات هذا الموسم تقريبا دون جماهير بسبب جائحة كورونا.
🇵🇸🇵🇸🇵🇸
لفتة تضامن مع إخواننا في #فلسطين من معلق قنواتنا حفيظ دراجي @derradjihafid #Palestine pic.twitter.com/YYs0fpsagJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 15, 2021
🇵🇸🇵🇸🇵🇸
علم فلسطين حاضر في احتفالات ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي #فلسطين #ليستر_سيتي_تشيلسي pic.twitter.com/L4V9HM5C1P
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 15, 2021
وحمل لاعبا ليستر سيتي حمزة شودري وويسلي فوفانا علم فلسطين خلال احتفالاتهما بالتتويج باللقب، وهو ما نال إشادات واسعة على مواقع التواصل.
Leicester players Wesley Fofana and Hamza Choudhury flying the Palestine flag after their FA Cup win over Chelsea! #FreePalaestine #FACupFinal pic.twitter.com/rGDTCV7yV7
— The Left Wing Society 🇵🇸 (@LeftWingSociety) May 15, 2021
وما زال أمام تشلسي فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي يوم 29 مايو/أيار الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.
حمزة رافع علم فلسطين بعد المباراة ❤️❤️❤️❤️ #ليستر_سيتي_تشيلسي pic.twitter.com/15ikg7MdQE
— Shaima ❄️ (@ess_lhalabi) May 15, 2021
ويحتل تشلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، متخلفا بنقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.