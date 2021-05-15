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بالفيديو- علم فلسطين كان حاضرا.. ليستر سيتي يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشلسي

لاعبو ليستر يحتفلون بلقب كأس الاتحاد الأول في تاريخ النادي (غيتي)
لاعبو ليستر يحتفلون بلقب كأس الاتحاد الأول في تاريخ النادي (غيتي)
15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202111:41 PM (مكة المكرمة)

توج فريق ليستر سيتي -للمرة الأولى في تاريخه- بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على تشلسي 1-0 اليوم السبت.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد بتصويبة صاروخية رائعة في الدقيقة 63 بالمباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وكانت الإثارة حاضرة في اللحظات الأخيرة؛ حيث اعتقد تشلسي أنه أدرك التعادل بعدما سجل ويس مورغان -بطريق الخطأ- في مرماه، لكن حكم الفيديو المساعد (فار) ألغى الهدف، لأن المدافع بن تشيلويل كان في موقف تسلل خلال بناء الهجمة.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا نادرا بلغ 22 ألف مشجع، بعدما أقيمت كل مباريات هذا الموسم تقريبا دون جماهير بسبب جائحة كورونا.

 

وحمل لاعبا ليستر سيتي حمزة شودري وويسلي فوفانا علم فلسطين خلال احتفالاتهما بالتتويج باللقب، وهو ما نال إشادات واسعة على مواقع التواصل.

وما زال أمام تشلسي فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي يوم 29 مايو/أيار الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، متخلفا بنقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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