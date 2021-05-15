ليفاندوفسكي يعادل رقم الأسطورة مولر وبايرن ميونخ يتعادل مع فرايبورغ

عادل الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد في الدوري الألماني لكرة القدم، في الوقت الذي تعادل فيه فريقه بايرن ميونخ مع مضيفه فرايبورغ 2-2 اليوم السبت في الجولة قبل الأخيرة من البوندسليغا.

وفي مباريات أخرى، فاز شالكه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 4-3 وشتوتغارت على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباغ 2-1 وأوغسبورغ على ضيفه فيردر بريمن 2-صفر، وتعادل أرمينيا بيلفيلد مع هوفنهايم 1-1 وباير ليفركوزن مع يونيون برلين 1-1 وهيرتا برلين مع كولن سلبيا.

وتوج بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا قبل فترة لكن المواجهة أمام فرايبورغ شهدت احتفال الفريق بالإنجاز الشخصي لليفاندوفسكي الذي رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 40 هدفا ليعادل رقم الأسطورة غيرد مولر الذي حققه في موسم 1971-1972 وبدا أنه رقم غير قابل للتحطيم.

وكشف ليفاندوفسكي (32 عاما) الذي سجل هدفا في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، عن قميص مطبوع عليه صورة لمولر ومكتوب عليها "مولر للأبد" كما حصل على ممر شرفي من زملائه بالفريق والجهاز الفني لتحقيقه هذا الرقم القياسي.

ولكن، وبعد أن سجل 34 هدفا في الموسم الماضي، عادل ليفاندوفسكي الرقم القياسي رغم غيابه بسبب الإصابة عن 5 مباريات من أصل 33 مباراة لعبها فريقه هذا الموسم.

وتقدم ليفاندوفسكي بهدف لبايرن في الدقيقة 26، وبعد 3 دقائق فقط أدرك مانويل جولد التعادل لفرايبورغ.

وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 53، ثم رد كريستيان جونتر بهدف التعادل لفرايبورغ في الدقيقة 83.

ورفع بايرن رصيده إلى 75 نقطة مقابل 45 نقطة لفرايبورغ في المركز العاشر.