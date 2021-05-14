يخطط للتخلي عن 14 لاعبا.. انتفاضة كروية في برشلونة

في السنوات الماضية وبعد كل خيبة أمل في دوري الأبطال، يهرول برشلونة للتعاقد مع لاعبين بعشرات ملايين الدولارات، تبين لاحقا أنهم إما صفقات خاسرة أو لا يستحقون المبالغ الكبيرة التي دفعت فيهم.

ولهذا فإن إدارة البرسا الجديدة بقيادة خوان لابورتا والمدرب الهولندي رونالد كومان -الذي من المفترض أن يبقى الموسم المقبل في "الكامب نو"- يخططان لعملية إحلال كبيرة وتغيير جذري في هيكلة الفريق بهدف رفع المستوى والعودة للمنافسة محليا وقاريا.

ومن بين هذه الحلول، تخفيض فاتورة الرواتب الضخمة وذلك عن طريق بيع لاعبين وإعارة آخرين أو عقد صفقات مبادلة مع فرق أخرى أو تسريح اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، مجانا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية، فإن البرسا يخطط للاستغناء عن 14 لاعبا بينهم: الحارس البرازيلي نيتو والفرنسي صامويل أومتيتي والدانماركي مارتين براثوايت وأيضا البرازيلي فيليب كوتينيو والبوسني ميراليم بيانيتش وكذلك الإسباني فيربو جونيور.

أما الاسم المفاجئ الذي طرحته الصحيفة الكتالونية، فهو الإسباني سيرجيو روبرتو والذي ينتهي عقده صيف 2022 وقد يُسمح للاعب بالمغادرة مجانا.

أما أهم نقطة في الموضوع فهي حسم بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق لعامين مقبلين على الأقل، لأن رحيله أو بقاءه ستبنى على تداعياته أمور كثيرة، ولكن في حال بقائه فإنه سيوافق على خصم كبير من راتبه السنوي.

ومن بين الأسماء الذي يرفض لابورتا الاستغناء عنها، الإسباني الشاب ريكي بويغ، والذي ترى إدارة البرسا أن اللاعب يملك إمكانيات كروية جيدة يُعول عليها في المستقبل.

وفي الاجتماع الذي عقد أمس في أحد مطاعم برشلونة بين كومان ولابورتا، طلب الأخير من المدرب الهولندي، أن يكون الفريق هجوميا أكثر، وقال له إن "النادي لا يحب خطة 3-5-2 التي اعتمدها المدرب الهولندي في الشهرين الماضيين، والتي تقيد الفريق هجوميا".

ولكن البرسا -الذي فقد عمليا المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم بعد فوز أتلتيكو والريال في مباراتيهما أمس وأول أمس على الترتيب- لا يعاني هجوميا فقط بل ودفاعيا أيضا.

ولهذا فإن أولى تعاقدات الفريق ستكون مع الإسباني إريك غارسيا، خريج أكاديمية "لاماسيا" وقلب الدفاع الحالي لمانشستر سيتي والذي ينتقل مجانا للبرسا، كما يبحث البرسا عن قلب دفاع آخر يلعب بالقدم اليسرى.

وفي خط الوسط ليست الأمور أفضل حالا، ولهذا يريد كومان التعاقد مع مواطنه جورجينيو فينالدوم مجانا من ليفربول، كما أن عملية التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو تسير على الطريق الصحيح بعد انتهاء عقده مع السيتي الصيف المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة للمهاجم الهولندي ممفيس ديباي قائد ليون الفرنسي الذي ينتهي عقده أيضا مع فريقه هذا الصيف.

غير أن كل هذه التعاقدات المجانية يترتب عليها رواتب ضخمة -رغم أن كل النجوم القادمين للبرسا وافقوا على خصومات كبيرة من رواتبهم- ولهذا فإن النادي طلب قرضا بقيمة نصف مليار يورو، بهدف تحقيق استقرار مالي للنادي، (بما في ذلك الرواتب)، والقيام ببعض الاستثمارات الضرورية (تعاقدات)، ولكن دون القيام بتعاقدات ضخمة لا يمكن تحمل تكاليفها.