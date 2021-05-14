قريبا جدا.. الجماهير تعود إلى الملاعب في إنجلترا

يقول أوليفر دودن وزير الرياضة البريطاني، إنه واثق بإمكانية عودة الجماهير إلى الأحداث الرياضية في بلاده بصورة كاملة بداية من 21 يونيو/حزيران المقبل، رغم أنه أكد ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في بعض الأماكن "عالية المخاطر".

وفي إطار تخفيف إجراءات الإغلاق، تسمح خريطة الطريق الحكومية في بريطانيا بحضور ما يصل إلى 10 آلاف مشجع في الأحداث الرياضية التي تقام في مناطق مفتوحة في إنجلترا بداية من الاثنين المقبل، بينما يتوقع أن يتم السماح بأعداد أكبر ضمن المرحلة الرابعة من تخفيف القيود في يونيو/حزيران المقبل.

وأشار "دودن" إلى أن إمكانية السماح بالحضور الجماهيري بصورة كاملة باتت الآن "أكثر احتمالا" مما كانت عليه عند وضع خارطة الطريق الخاصة بتخفيف القيود في فبراير/شباط الماضي.

ويتوقع أن يبلغ الحضور الجماهيري في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليري لكرة القدم نحو 21 ألف مشجع في ملعب "ويمبلي" اللندني الشهير غدا السبت. وستجمع المباراة بين فريقي تشلسي اللندني وليستر سيتي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه سيسمح بحضور 25% (22500 مشجع) على الأقل من القدرة الاستيعابية لويمبلي خلال 3 مباريات سيستضيفها في دور المجموعات، إلى جانب مباراة في دور الـ16 ببطولة أوروبا الشهر المقبل.

لكن الانتقال للمرحلة الرابعة من تخفيف القيود سيسمح للمنظمين بزيادة عدد المشجعين في الملعب الذي يتسع لنحو 90 ألف مشجع في مراحل خروج المغلوب وبصفة خاصة في قبل النهائي إلى جانب المباراة النهائية للبطولة القارية في 11 يوليو/تموز.

وستتزامن هذه الإجراءات مع بطولة ويمبلدون للتنس في يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين إلى جانب عدة بطولات تشمل رياضات مختلفة أخرى كسباق جائزة بريطانيا الكبرى في الفورمولا 1 الذي سيقام في يوليو/تموز أيضا.