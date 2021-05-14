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عندما يتجسد سوء الحظ في لاعب

مايكل بالاك أخفق في الفوز بأي لقب مع منتخب بلاده (الفرنسية)
مايكل بالاك أخفق في الفوز بأي لقب مع منتخب بلاده (الفرنسية)
14/5/2021

مسيرة نجم الكرة الألمانية السابق مايكل بالاك في الملاعب استمرت 17 عاما، لعب فيها مع عدة فرق كبيرة، وفي مقدمتها بايرن ميونخ وتشلسي، ورغم فوزه بعدة ألقاب مع الفريقين فيمكن وصفه بأنه "لاعب سيئ الحظ".

فاللاعب الذي شق طريقه نحو النجومية بقميص بايرن ليفركوزن خسر نهائيات وألقابا في آخر مواسمه مع الفريق الألماني تثير علامات الاستفهام والتعجب في آن.

ففي 2002:

خسر بالاك مع ليفركوزن لقب البوندسليغا في الجولة الأخيرة من المسابقة، وفاز باللقب يومها دورتموند.

خسر نهائي كأس ألمانيا أمام شالكه 2-4.

خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 1-2.

خسر نهائي كأس العالم مع منتخب ألمانيا أمام البرازيل بهدفين دون رد.

في 2008:

– خسر مع تشلسي لقب البريميرليغ في الجولة الأخيرة من المسابقة، وفاز باللقب يومها مانشستر يونايتد.

– خسر كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام توتنهام 1-2.

– خسر نهائي كأس دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد بركلات الجزاء الترجيحية.

– خسر نهائي كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده أمام إسبانيا بهدف نظيف.

يذكر أن بالاك تُوج مع البايرن بـ3 ألقاب في البوندسليغا، ومثلها بكأس ألمانيا، كما حقق مع "البلوز" 6 ألقاب بينها لقب البريميرليغ (2009-2010)، في حين أخفق في التتويج مع منتخب "الماكينات" بأي لقب.

المصدر : مواقع إلكترونية

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