بالفيديو.. رباعية تبقي ريال مدريد في سباق التتويج بالدوري الإسباني

حافظ ريال مدريد على آماله في التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه الكبير على مضيفه غرناطة 4-1، في ختام مباريات المرحلة 36 من المسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله 2-2 مع إشبيلية، إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو (المتصدر)، قبل مرحلتين على نهاية الموسم، في حين توقف رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي في البطولة، عند 45 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش التسجيل للريال في الدقيقة 17، قبل أن يضيف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

#الدوري_الاسباني 🇪🇸

⚽️🥅تمريرة ب"الميليمتر" من ميغيل غوتييريز إلى لوكا مودريتش الذي يفتتح التسجيل لريال مدريد!#LaLiga pic.twitter.com/puiJF3csyX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 13, 2021

وقلص غرناطة الفارق عقب إحراز خورخي مولينا هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 71، لكن سرعان ما انتفض الريال من جديد، بعدما أحرز ألفارو أودريوزولا وكريم بنزيمة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 75 و76 على الترتيب.

#الدوري_الاسباني 🇪🇸 ريال مدريد لا يترك ملاحقة جاره أتلتيكو 📽️شاهد ملخص المباراة#LaLiga https://t.co/7kDCQwGTAE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 13, 2021

ويتبقى للريال مباراتان مع مضيفه أتلتيك بلباو وضيفه فياريال في المرحلتين القادمتين، فيما يواجه أتلتيكو ضيفه أوساسونا ومضيفه بلد الوليد.

وينتظر الفريق الملكي تعادل أتلتيكو في مباراة واحدة على الأقل من لقائيه المتبقيين، مع فوز الفريق الأبيض في مباراتيه، حتى يتفوق على أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة، التي يتم الاحتكام إليها حال تساوي الفريقين في رصيد النقاط.