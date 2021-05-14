البث الحي
كرة قدم

بالفيديو.. رباعية تبقي ريال مدريد في سباق التتويج بالدوري الإسباني

ريال مدريد يبقى على بعد نقطتين من أتلتيكو مدريد المتصدر (رويترز)
ريال مدريد يبقى على بعد نقطتين من أتلتيكو مدريد المتصدر (رويترز)
13/5/2021-|آخر تحديث: 14/5/202101:22 AM (مكة المكرمة)

حافظ ريال مدريد على آماله في التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه الكبير على مضيفه غرناطة 4-1، في ختام مباريات المرحلة 36 من المسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله 2-2 مع إشبيلية، إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو (المتصدر)، قبل مرحلتين على نهاية الموسم، في حين توقف رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي في البطولة، عند 45 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش التسجيل للريال في الدقيقة 17، قبل أن يضيف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وقلص غرناطة الفارق عقب إحراز خورخي مولينا هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 71، لكن سرعان ما انتفض الريال من جديد، بعدما أحرز ألفارو أودريوزولا وكريم بنزيمة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 75 و76 على الترتيب.

ويتبقى للريال مباراتان مع مضيفه أتلتيك بلباو وضيفه فياريال في المرحلتين القادمتين، فيما يواجه أتلتيكو ضيفه أوساسونا ومضيفه بلد الوليد.

وينتظر الفريق الملكي تعادل أتلتيكو في مباراة واحدة على الأقل من لقائيه المتبقيين، مع فوز الفريق الأبيض في مباراتيه، حتى يتفوق على أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة، التي يتم الاحتكام إليها حال تساوي الفريقين في رصيد النقاط.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

مسلسل الإصابات في ريال مدريد.. عرض متواصل

تستمر أزمة الإصابات التي يعاني منها ريال مدريد بعد تعرض الفرنسي فيرلان ميندي لإصابة بالساق سيغيب بسببها عما تبقى من هذا الموسم، ومن ثم حرم فريق المدرب زين الدين زيدان من جهود جميع مدافعيه الأساسيين.

11/5/2021

عقوبات كبيرة بسبب دوري السوبر.. اليويفا يعلن "الحرب" رسميا على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرارا يعد بمثابة إعلان حرب على أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب إصرارها على مشروع دوري السوبر الأوروبي، ويهدف القرار لاتخاذ إجراءات عقابية كبيرة ضدها.

12/5/2021
المزيد من كرة قدم

أرسنال يرد على عضو منظمة يهودية بريطانية تقدم بشكوى ضد النني لتضامنه مع فلسطين

النني غرد في وقت سابق قائلا &#34;قلبي وروحي ودعمي لكِ فلسطين&#34; (غيتي)

لن نقبل خيارا سيئا لتجنب خيار أسوأ.. الجماهير ترفض الخطة الجديدة لدوري أبطال أوروبا

الخطة الجديدة لدوري الأبطال لا تحظى بقبول من ممثلي جماهير كرة القدم (غيتي)

أتلتيكو مدريد والتتويج في الليغا الأحد المقبل

أتلتيكو حقق أمس فوزا قد يكون حاسما في مسيرته للفوز بلقب الليغا (رويترز)

طلب نيمار الوحيد قبل تمديد عقده مع سان جيرمان

نيمار يريد المشاركة بأولمبياد طوكيو واللعب في بطولة &#34;كوبا أميركا&#34; (رويترز)
الأكثر قراءة

اعتداء على مسيرات بالضفة.. المقاومة تطلق عشرات الصواريخ وإسرائيل تقصف غزة وتنفي بدء عملية برية

القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المحاصر مستمر بشكل غير مسبوق (رويترز)

لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين

أعمدة الدخان تتصاعد في أحد مناطق مدينة عسقلان بعد قصف صاروخي للمقاومة (رويترز)
logo

ميدان يحاور بسام جرّار.. هل ستزول إسرائيل عام 2022؟

حمزة السامرائي.. فتى العراق النابغة الذي بسط الرياضيات للأميركيين وكرّمه أوباما

حمزة يقول إنه تأثر بعلماء العصر العباسي، ويهدف إلى إكمال إرثهم العلمي والحضاري (الجزيرة)