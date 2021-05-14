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الشرطة الإيطالية توقف الاحتفال بعيد ميلاد لوكاكو 28

20 شخصا احتفلوا بعيد ميلاد النجم البلجيكي لوكاكو (مواقع التواصل)
20 شخصا احتفلوا بعيد ميلاد النجم البلجيكي لوكاكو (مواقع التواصل)
14/5/2021-|آخر تحديث: 14/5/202101:34 PM (مكة المكرمة)

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الشرطة أوقفت حفلا لعيد ميلاد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في فندق بمدينة ميلانو الليلة الماضية، بعد مخالفة تعليمات "كوفيد-19".

وحضرت الشرطة إلى فندق وسط المدينة، الساعات الأولى من صباح أمس الخميس ووجدت أكثر من 20 شخصا بالمطعم، وفقا لما جاء في التقرير، حيث أقام لوكاكو حفلا لعيد ميلاده 28 الذي وافق أمس.

وتنص التعليمات في ميلانو -وهي واحدة من المدن الإيطالية الواقعة بالمناطق الصفراء- على وجود حظر للتجول خلال الفترة من 10 مساء وحتى 5 فجرا بالتوقيت المحلي، ويعاقب أي مخالف بالغرامة.

وكان لوكاكو قد سجل هدفا بالدقيقة الأخيرة خلال فوز إنتر 3-1 على روما قبل ساعات قليلة من هذا الحفل.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من النادي أو شرطة ميلانو.

المصدر : وكالات

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