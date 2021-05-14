إجراءات احترازية مشددة لجماهير مانشستر سيتي وتشلسي بنهائي دوري الأبطال

قالت الحكومة البرتغالية إن الجماهير الإنجليزية التي ستحضر نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين مانشستر سيتي وتشلسي، ستسافر للبرتغال في نفس يوم المباراة ويتعين عليها البقاء في "بيئة معزولة" قبل العودة عقب المباراة مباشرة.

وأكد الاتحاد الأوروبي (يويفا) أمس نقل المباراة من مكانها الأصلي في إسطنبول إلى بورتو لضمان حضور الجماهير الإنجليزية.

ووضعت الحكومة البريطانية تركيا على "القائمة الحمراء" للسفر، في حين جاءت البرتغال بالقائمة الخضراء.

وسيحصل كل من "السيتيزنز" و"البلوز" على 6 آلاف تذكرة لجماهيرهما.

وقالت ماريانا فييرا دا سيلفا وزيرة شؤون مجلس الوزراء البرتغالي، في مؤتمر صحفي، إن هناك عدة قواعد وضعت للجماهير التي ستحضر المباراة.

وأضافت أن "الجماهير التي ستصل لحضور النهائي ستأتي وتغادر في نفس اليوم، مع خضوعها لفحص (بي سي آر) في بيئة معزولة، على متن رحلات الطيران العارض".

وتابعت "توجد منطقتان للجماهير، ومن هناك سينقلون للملعب ومنه إلى المطار، بحيث تبقى الجماهير في البرتغال أقل من 24 ساعة".

وقالت الوزير البرتغالية إن السلطات الصحية المحلية مسؤولة عن اختيار مقاعد الجماهير لضمان التباعد الاجتماعي في المدرجات، والتذاكر لن تكون قابلة للتحويل.

وأضافت أن الجماهير، التي ستسافر إلى بورتو للاستمتاع بالمناسبة دون الذهاب للملعب، لن تخضع لذات القيود.

وذكرت أنه "من الواضح أن القادمين بالطائرة (ليكونوا في بورتو أثناء المباراة دون الذهاب للملعب) سيلتزمون بالقواعد المعمول بها، وسيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية مثلما حدث في لشبونة العام الماضي".

وقالت أيضا إن القيود، التي سيتم اتباعها، تأتي لضمان بقاء معدلات الإصابة بكوفيد-19 منخفضة في البرتغال.

وتمثل هذه الإجراءات ضربة لقطاع الفنادق والسياحة في بورتو الذي كان يأمل حضور الجماهير الإنجليزية التي تعتزم الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع طويلة في المدينة.

ولم يرد اليويفا على الفور على طلب التعليق.

وقال مانشستر سيتي عبر موقعه على الإنترنت إن النادي "سيقدم عرضا لجماهيره بالسفر لمدة يوم واحد من مانشستر إلى بورتو. سيتم توفير مزيد من المعلومات للجماهير في أقرب وقت ممكن".