لن نقبل خيارا سيئا لتجنب خيار أسوأ.. الجماهير ترفض الخطة الجديدة لدوري أبطال أوروبا

عبر ممثلون لاتحاد مشجعي كرة القدم عن رفضهم التعديلات الجديدة على دوري أبطال أوروبا، وأكدوا أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أليكساندر سيفرين سيستمع لآراء الجماهير قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الشكل الجديد.

والتقى سيفرين ممثلين من اتحاد مشجعي كرة القدم وروابط جماهيرية أخرى مرتبطة بالأندية الإنجليزية الستة الكبرى، أمس الأربعاء، لمناقشة مستقبل الكرة الأوروبية بعد انهيار مشروع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي.

وتم إخبار سيفرين أن على يويفا التخلي عن فكرة منح الفرصة لمكانين في دوري أبطال أوروبا في شكله الجديد عام 2024، للفرق صاحبة التاريخ في البطولة عوضا عن أدائها في بطولات الدوري، كما أن الجماهير عارضت فكرة إقامة 4 مباريات إضافية في دور المجموعات.

وكانت اللجنة التنفيذية ليويفا أعلنت تغييرات جديدة في دوري أبطال أوروبا في 19 أبريل/نيسان الماضي، لكن الكشف عن فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي خطف الأضواء منها.

وتلقى سيفرين، الذي أشاد بجهود الجماهير في انهيار خطة دوري السوبر الأوروبي، نصيحة بإعادة التفكير في خططه، وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد مشجعي كرة القدم كيفن مايلز "لقد أوضحنا ليويفا وأليكساندر سيفرين أن تأهل أي فريق إلى المنافسات الأوروبية لأي سبب آخر غير جدارته بذلك هو أمر غير مقبول، كما أبدينا عدم تقبلنا لأي توسع في منافسات دوري الأبطال".

وأضاف "أي شكل يسمح للأندية بأن تنافس بناء على سجلها التاريخي يماثل نفس الفكرة التي اعتمد عليها مؤسسو دوري السوبر الأوروبي، لن نقبل خيارا سيئا لمجرد وجود خيار أسوأ".

وتابع "الجماهير في كل قارة في العالم ترغب في رؤية يويفا وهو يكافئ الجدارة الرياضية، واحترام المنافسة المحلية ويشارك المكاسب بدل السماح للملاك الأكثر جشعا باحتكارها".

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة جماهير الكرة الأوروبية رونان إيفيان "لقد أظهرت الأسابيع القليلة الماضية مخاطر كرة القدم التي تخدم مصالح النخبة فقط، ينبغي علينا مضاعفة الجهود لجعل اللعبة أكثر عدلا واستدامة".

في المقابل، قال سيفرين "الجماهير هم قلب كرة القدم، ونحتاج لبذل المزيد من الجهد لإشراكهم كمساهمين شرعيين، لديهم الكثير ليسهموا به ويجب أن نمنحهم الفرصة للتعبير عن رأيهم في الأمور المهمة".