فرق ونجوم كرة القدم يهنئون العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك

تعاطفت أندية رياضية ونجوم وإعلاميون رياضيون مع أهالي القدس المحتلة، رافضين الاعتداء عليهم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.
فرق أوروبية وعربية ونجوم عرب وعالميون هنؤوا العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك، واستغل بعضهم المناسبة للتضامن مع فلسطين ودعم أهل القدس وإدانة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وكان لافتا ما كتبه النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب فنربخشة التركي، إذ أرفق تهنئته بعبارة "دعواتي لكم، أخواني وأخواتي في فلسطين".
أما مانشستر سيتي فقد أرفق تهنئته بعبارة "العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد".
كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على الجميع.
— Mohamed Salah (@MoSalah) May 12, 2021
العيد فرحة ما تكمل إلا بقربكم يا روسونيري 😍
كل عام وجميع جماهيرنا في الوطن العربي والإسلامي بخير بمناسبة #عيد_الفطر المعظم ❤️#ميلان_دائمًا 🔴⚫ pic.twitter.com/tRRPaDrlp8
— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 13, 2021
عيد مبارك pic.twitter.com/qZm2f8Pd9O
— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 13, 2021
من قلب ليفربول إلى كل العالم العربي والإسلامي كل عام وأنتم بخير بمناسبة #عيد_الفطر
لن تسير وحدك أبدًا ❤️ pic.twitter.com/KqOcWzklTD
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 12, 2021
كل عام والعيد بيجمعنا 🤗
أبطال البوندسليجا يهنئون الأمة العربية والإسلامية بحلول #عيد_الفطر المبارك، عساكم من عواده 🎈#البايرن #ميا_سان_ميا #عيد_مبارك pic.twitter.com/FGrgjkSSwM
— 🏆 أبطال البوندسليجا 🏆 (@FCBayernAr) May 12, 2021
https://twitter.com/realmadridarab/status/1392706171308371968?s=20
🔵🔴 نادي #برشلونة يهنئكم بحلول #عيد_الفطر المبارك
🙌 كل عام وأنتم بخير! pic.twitter.com/VNm8o8GX40
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 12, 2021
🥳 العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد 🥳🎈
عيد سعيد من مانشستر سيتي لجميع المسلمين حول العالم! 🌙💙
أينما كنتم احتفلوا بـ #عيد_الفطر وابقوا آمنين! 🧍↔️🧍
🔷 #السيتي pic.twitter.com/dis2WWlT7d
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 12, 2021