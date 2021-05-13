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كرة قدم

فرق ونجوم كرة القدم يهنئون العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك

تهنئة ريال مدريد للملسمين (مواقع التواصل)
تهنئة ريال مدريد للملسمين (مواقع التواصل)
13/5/2021

فرق أوروبية وعربية ونجوم عرب وعالميون هنؤوا العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك، واستغل بعضهم المناسبة للتضامن مع فلسطين ودعم أهل القدس وإدانة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان لافتا ما كتبه النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب فنربخشة التركي، إذ أرفق تهنئته بعبارة "دعواتي لكم، أخواني وأخواتي في فلسطين".

أما مانشستر سيتي فقد أرفق تهنئته بعبارة "العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد".

 

 

الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد يهنئ المسلمين بعيد الفطر (مواقع التواصل)

 

الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي يهنئ المسلمين بعيد الفطر (مواقع التواصل)

 

 

النجم المغربي  حكيم زياش نجم تشلسي يهنئ المسلمين بعيد الفطر (مواقع التواصل)

 

 

الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي يهنئ المسلمين بعيد الفطر (مواقع التواصل)

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/realmadridarab/status/1392706171308371968?s=20

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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