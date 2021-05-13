فرق ونجوم كرة القدم يهنئون العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك

فرق أوروبية وعربية ونجوم عرب وعالميون هنؤوا العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك، واستغل بعضهم المناسبة للتضامن مع فلسطين ودعم أهل القدس وإدانة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان لافتا ما كتبه النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب فنربخشة التركي، إذ أرفق تهنئته بعبارة "دعواتي لكم، أخواني وأخواتي في فلسطين".

أما مانشستر سيتي فقد أرفق تهنئته بعبارة "العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد".

الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد يهنئ المسلمين بعيد الفطر (مواقع التواصل)

الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي يهنئ المسلمين بعيد الفطر (مواقع التواصل)

النجم المغربي حكيم زياش نجم تشلسي يهنئ المسلمين بعيد الفطر (مواقع التواصل)

الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي يهنئ المسلمين بعيد الفطر (مواقع التواصل)

كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على الجميع. — Mohamed Salah (@MoSalah) May 12, 2021

العيد فرحة ما تكمل إلا بقربكم يا روسونيري 😍 كل عام وجميع جماهيرنا في الوطن العربي والإسلامي بخير بمناسبة #عيد_الفطر المعظم ❤️#ميلان_دائمًا 🔴⚫ pic.twitter.com/tRRPaDrlp8 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 13, 2021

من قلب ليفربول إلى كل العالم العربي والإسلامي كل عام وأنتم بخير بمناسبة #عيد_الفطر لن تسير وحدك أبدًا ❤️ pic.twitter.com/KqOcWzklTD — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 12, 2021

https://twitter.com/realmadridarab/status/1392706171308371968?s=20