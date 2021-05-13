البث الحي
كرة قدم

طلب نيمار الوحيد قبل تمديد عقده مع سان جيرمان

نيمار يريد المشاركة بأولمبياد طوكيو واللعب في بطولة "كوبا أميركا" (رويترز)
نيمار يريد المشاركة بأولمبياد طوكيو واللعب في بطولة "كوبا أميركا" (رويترز)
13/5/2021

حسم النجم البرازيلي نيمار (لاعب سان جيرمان) أمر تمديد عقده مع الفريق الباريسي حتى عام 2025، ولكن ضمّنه شرطا وحيدا كشفته وسائل إعلام برازيلية.

وطلب نيمار من فريقه السماح له بالمشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، في حال استدعاه مدرب المنتخب.

ويريد نيمار (29 عاما) الدفاع عن الميدالية الذهبية التي حقق مع منتخب بلاده في "أولمبياد ريو 2016".

وبحسب صحيفة "أول" البرازيلية (UOL) فإن نيمار طلب من الـ "بي إس جي" السماح له بالسفر إلى طوكيو والمشاركة أيضا في بطولة "كوبا أميركا" الصيف المقبل.

لكن المشكلة أن الأولمبياد سيُلعب في الفترة بين 21 يوليو/تموز و8 أغسطس/آب المقبل، وهذه المواعيد تتزامن مع المراحل الأخيرة من الموسم التحضيري لسان جيرمان وأولى مباريات الموسم المقبل.

علاوة على ذلك، بعد أن يلعب البرازيلي الدولي في "كوبا أميركا" والأولمبياد، سيحتاج نيمار بالتأكيد إلى فترة راحة قبل بدء حملة النادي.

وعام 2016، وافق برشلونة على السماح لنيمار بالمشاركة في الأولمبياد، على الرغم من أنه لم يلعب قبله في "كوبا أميركا" بالولايات المتحدة.

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

أتلتيكو مدريد والتتويج في الليغا الأحد المقبل

أتلتيكو حقق أمس فوزا قد يكون حاسما في مسيرته للفوز بلقب الليغا (رويترز)

فرق ونجوم كرة القدم يهنئون العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك

تهنئة ريال مدريد للملسمين (مواقع التواصل)

هكذا يُحضر مانشستر يونايتد لمنافسة جاره "السيتي" والتفوق عليه

تعاقدات وتغييرات بالهيكلة الإدارية لضمان منافسة حامية في البريميرليغ المواسم المقبلة (الأناضول)

بسبب تضامنه مع فلسطين.. جماهير أياكس الهولندي تطالب برحيل المغربي نصير مزراوي

مزراوي يواجه هجمة من مشجعين لنادي أياكس بسبب تضامنه مع فلسطين (غيتي)
الأكثر قراءة

نتنياهو يقر باستحالة صد كل ضربات المقاومة.. القسام تقصف إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وتدخل الطائرات المسيرة للمعركة

صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل (وكالة الأنباء الأوروبية)

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأراضي الفلسطينية المحتلة

منزل في مدينة أسدود أصيب بصاروخ فلسطيني (رويترز)

أصبح أيقونة أطفال غزة.. حمزة نصار استشهد صائما مبتسما

حمزة الفلسطيني أصبحت صورته رمزا للأطفال (مواقع التواصل)
logo

آخرها "صاروخ عياش" ويصل مداه إلى 250 كيلومترا.. إليك أهم صواريخ كتائب القسام