طلب نيمار الوحيد قبل تمديد عقده مع سان جيرمان

حسم النجم البرازيلي نيمار (لاعب سان جيرمان) أمر تمديد عقده مع الفريق الباريسي حتى عام 2025، ولكن ضمّنه شرطا وحيدا كشفته وسائل إعلام برازيلية.

وطلب نيمار من فريقه السماح له بالمشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، في حال استدعاه مدرب المنتخب.

ويريد نيمار (29 عاما) الدفاع عن الميدالية الذهبية التي حقق مع منتخب بلاده في "أولمبياد ريو 2016".

وبحسب صحيفة "أول" البرازيلية (UOL) فإن نيمار طلب من الـ "بي إس جي" السماح له بالسفر إلى طوكيو والمشاركة أيضا في بطولة "كوبا أميركا" الصيف المقبل.

لكن المشكلة أن الأولمبياد سيُلعب في الفترة بين 21 يوليو/تموز و8 أغسطس/آب المقبل، وهذه المواعيد تتزامن مع المراحل الأخيرة من الموسم التحضيري لسان جيرمان وأولى مباريات الموسم المقبل.

علاوة على ذلك، بعد أن يلعب البرازيلي الدولي في "كوبا أميركا" والأولمبياد، سيحتاج نيمار بالتأكيد إلى فترة راحة قبل بدء حملة النادي.

وعام 2016، وافق برشلونة على السماح لنيمار بالمشاركة في الأولمبياد، على الرغم من أنه لم يلعب قبله في "كوبا أميركا" بالولايات المتحدة.