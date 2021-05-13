تفاصيل الخلاف مع زيدان.. مشادة كلامية تبعد مارسيلو عن ريال مدريد

استبعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدافعه البرازيلي مارسيلو من القائمة التي ستواجه غرناطة اليوم الخميس، رغم أن الفريق يعاني من غيابات كثيرة في الدفاع.

وخرج مارسيلو من قائمة الفريق رغم مشاركته بشكل طبيعي في آخر مران أمس الأربعاء، وقال ريال مدريد إن استبعاد اللاعب جاء بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة، غير أن تقارير إسبانية تحدثت عن سبب آخر.

ونقلت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية معلومات تؤكد أن مارسيلو دخل في مشادة كلامية مع زيدان خلال مران أمس، حول بعض الخيارات التكتيكية للمدرب الفرنسي.

ويزيد غياب مارسيلو أزمة دفاع ريال مدريد، حيث تضم قائمة الفريق في غرناطة 4 مدافعين فقط، من بينهم المدافع ميغيل غوتيريز من فريق الشباب.

وجاءت هذه الأزمة لتقلص حظوظ استمرار مارسيلو مع النادي الملكي، رغم بقاء عام في عقده مع الفريق، الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2022، خاصة مع تراجع مشاركاته مع الفريق في الموسم الحالي، حيث شارك في 18 مباراة فقط.