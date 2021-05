بسبب تضامنه مع فلسطين.. جماهير أياكس الهولندي تطالب برحيل المغربي نصير مزراوي

أثار تضامن اللاعب المغربي نصير مزراوي مع القضية الفلسطينية غضب جماهير ناديه أياكس أمستردام الهولندي، ودفعهم للمطالبة برحيله عن الفريق.

ونشر مزراوي صورة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، لطفل فلسطيني ممسك بحجارة صغيرة أمام جندي مسلح من قوات الاحتلال، ومكتوب عليها "الحرية لفلسطين".

وشارك اللاعب المغربي منشورا للمقاتل الروسي حبيب نور محمدوف، عبر نفس الخاصية، والذي أظهر صورة مكتوبا عليها "لا تحتاج لتكون مسلما حتى تساند غزة، فقط تحتاج أن تكون إنسانا".

وعبّر عدد من جماهير النادي الهولندي عن غضبهم من رسالة التضامن والدعم التي أرسلها مزراوي عبر حسابه على إنستغرام، مشيرين إلى أنها تسببت في جرح مشاعرهم، وطالبوا الإدارة بالاستغناء عن اللاعب المغربي.

ويشتهر مشجعو أياكس بتأييدهم لإسرائيل، ويحرص عدد منهم على رفع علمها خلال مباريات فريقهم.

ونشر المحامي الهولندي رون أيسنمان صورة الطفل الفلسطيني من حساب مزراوي، وعلّق مغردا "أن تضع الحرية لفلسطين أو من النهر إلى البحر عبر قصتك، وأنت لاعب كرة قدم محترف.. إنه أمر غير مفهوم، فهناك خلل ما".

Free Palestine op je story zetten als voetballer. “From the river to the sea”, ontbreekt er nog aan. #Mazraoui @ajaxlife @AFCAjax pic.twitter.com/JNCvyPblr7

