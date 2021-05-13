شهدت مباريات المرحلة 36 من الدوري الإيطالي استعادة يوفنتوس توازنه بفوزه على ساسولو في مباراة سُجل خلالها رقم تاريخي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما عزز أتالانتا وميلان حظوظهما في الوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتغلب أتالانتا 2-صفر على ضيفه بينفينتو، وفاز يوفنتوس 3-1 على مضيفه ساسولو، بينما اكتسح ميلان مضيفه تورينو 7-صفر.

وبينما حسم إنتر تتويجه باللقب قبل 4 مراحل من نهاية البطولة، فقد أصبح الصراع مشتعلا الآن على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

واستعاد أتالانتا وصافة ترتيب البطولة بعد فوزه على بينفينتو، حيث رفع رصيده إلى 75 نقطة، بفارق الأهداف أمام ميلان صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وعلى ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، سحق ميلان مضيفه تورينو بسباعية بفضل أنتي ريبيتش (ثلاثية) وثيو هيرنانديز (ثنائية) وفرانك كيسي وإبراهيم دياز.

ونهض يوفنتوس سريعا من خسارته المدوية 3-صفر أمام ميلان في المرحلة الماضية، عقب فوزه 3-1 على مضيفه ساسولو.

وشهدت المباراة تسجيل النجم البرتغالي رونالدو الهدف رقم 100 مع يوفنتوس، ليصبح أول لاعب يسجل 100 هدف على الأقل في 3 دوريات مختلفة.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 72 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف نابولي، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، قبل مرحلتين من نهاية البطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إنتر على روما 3-1، وجنوه على مضيفه بولونيا 2-صفر، ولاتسيو على ضيفه بارما 1-صفر، بينما تعادل كالياري مع ضيفه فيورنتينا من دون أهداف، وسامبدوريا مع ضيفه سبيزيا 2-2.