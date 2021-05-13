البث الحي
كرة قدم

الدوري الإيطالي.. رقم تاريخي لرونالدو وميلان يحقق سباعية

رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف على الأقل في 3 دوريات مختلفة (رويترز)
رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف على الأقل في 3 دوريات مختلفة (رويترز)
12/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202102:17 AM (مكة المكرمة)

شهدت مباريات المرحلة 36 من الدوري الإيطالي استعادة يوفنتوس توازنه بفوزه على ساسولو في مباراة سُجل خلالها رقم تاريخي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما عزز أتالانتا وميلان حظوظهما في الوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتغلب أتالانتا 2-صفر على ضيفه بينفينتو، وفاز يوفنتوس 3-1 على مضيفه ساسولو، بينما اكتسح ميلان مضيفه تورينو 7-صفر.

وبينما حسم إنتر تتويجه باللقب قبل 4 مراحل من نهاية البطولة، فقد أصبح الصراع مشتعلا الآن على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

واستعاد أتالانتا وصافة ترتيب البطولة بعد فوزه على بينفينتو، حيث رفع رصيده إلى 75 نقطة، بفارق الأهداف أمام ميلان صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وعلى ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، سحق ميلان مضيفه تورينو بسباعية بفضل أنتي ريبيتش (ثلاثية) وثيو هيرنانديز (ثنائية) وفرانك كيسي وإبراهيم دياز.

ونهض يوفنتوس سريعا من خسارته المدوية 3-صفر أمام ميلان في المرحلة الماضية، عقب فوزه 3-1 على مضيفه ساسولو.

وشهدت المباراة تسجيل النجم البرتغالي رونالدو الهدف رقم 100 مع يوفنتوس، ليصبح أول لاعب يسجل 100 هدف على الأقل في 3 دوريات مختلفة.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 72 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف نابولي، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، قبل مرحلتين من نهاية البطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إنتر على روما 3-1، وجنوه على مضيفه بولونيا 2-صفر، ولاتسيو على ضيفه بارما 1-صفر، بينما تعادل كالياري مع ضيفه فيورنتينا من دون أهداف، وسامبدوريا مع ضيفه سبيزيا 2-2.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

أتلتيكو مدريد والتتويج في الليغا الأحد المقبل

أتلتيكو حقق أمس فوزا قد يكون حاسما في مسيرته للفوز بلقب الليغا (رويترز)

طلب نيمار الوحيد قبل تمديد عقده مع سان جيرمان

نيمار يريد المشاركة بأولمبياد طوكيو واللعب في بطولة &#34;كوبا أميركا&#34; (رويترز)

فرق ونجوم كرة القدم يهنئون العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك

تهنئة ريال مدريد للملسمين (مواقع التواصل)

هكذا يُحضر مانشستر يونايتد لمنافسة جاره "السيتي" والتفوق عليه

تعاقدات وتغييرات بالهيكلة الإدارية لضمان منافسة حامية في البريميرليغ المواسم المقبلة (الأناضول)
الأكثر قراءة

نتنياهو يقر باستحالة صد كل ضربات المقاومة.. القسام تقصف إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وتدخل الطائرات المسيرة للمعركة

صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل (وكالة الأنباء الأوروبية)

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأراضي الفلسطينية المحتلة

منزل في مدينة أسدود أصيب بصاروخ فلسطيني (رويترز)

أصبح أيقونة أطفال غزة.. حمزة نصار استشهد صائما مبتسما

حمزة الفلسطيني أصبحت صورته رمزا للأطفال (مواقع التواصل)
logo

آخرها "صاروخ عياش" ويصل مداه إلى 250 كيلومترا.. إليك أهم صواريخ كتائب القسام