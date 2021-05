أرسنال يرد على عضو منظمة يهودية بريطانية تقدم بشكوى ضد النني لتضامنه مع فلسطين

ردّ نادي أرسنال الإنجليزي على تل عوفر، عضو المجلس اليهودي البريطاني، إحدى أكبر منظمات اليهود في بريطانيا، الذي قدم شكوى لإدارة الفريق من أجل إيقاف أو فرض عقوبة قاسية على اللاعب المصري محمد النني؛ بسبب تغريدته التي عبر فيها عن تضامنه مع فلسطين.

ونشر النني قبل أيام تغريدة كتب فيها "قلبي وروحي ودعمي لكِ فلسطين"، تعبيرا عن تضامنه مع فلسطين في ظل الأحداث التي تشهدها من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة.

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021

ونشر عوفر تغريدة على صفحته الشخصية بموقع تويتر، أمس الأربعاء، قال فيها "خاطبت المدير العام في أرسنال فيناي فينكاتيشام، وطلبت منه الرد على ما نشره محمد النني، وما سيفعله النادي تجاه ذلك".

I have written to Arsenal's Managing Director Vinai Venkatesham, asking for his response to Mohamed Elneny's post and what would the club will be doing about it. Will update if and when a response is received https://t.co/uaggzP6KXf — Tal Ofer טל עופר تل عوفر (@TalOfer) May 12, 2021

وكشف عوفر، اليوم الخميس، صورة عن البريد الإلكتروني، الذي تلقاه من نادي أرسنال وفق ادعائه، والذي جاء فيه "مثل كل العاملين في أرسنال، لاعبونا لديهم الحق في التعبير عن آرائهم من خلال منصاتهم الخاصة".

وأضاف النادي في رده "سنتحدث مع محمد حول هذا الأمر، ليتعرف على الآثار الأوسع لما نشره، ونحن كنادي ملتزمون بمواجهة كل أنواع العنصرية، وندعم المساواة والتنوع".

I have now received the following response which I believed was sent to other people who complained to Arsenal about Elneny's post. If Elneny's 'understands the wider implications of his post', why wasn't an apology offered ? https://t.co/6LgnY5wyvw pic.twitter.com/vxFot9E7EB — Tal Ofer טל עופר تل عوفر (@TalOfer) May 13, 2021

وعلق عوفر على رد أرسنال عليه، بالقول "ما دام النني يفهم الآثار الأوسع لما نشره، لماذا لم نر اعتذارا عما حدث؟".

وعمد عضو المنظمة اليهودية إلى نشر مجموعة تغريدات تحريضية ضد النني، خاطب من خلالها شركة "أديداس" (adidas) الراعية لأرسنال، بشأن ما نشره النني، مناشدا كل مشجعي النادي بتكرار توجيه الرسالة نفسها، كما طالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف اللاعب المصري.

I remember when the @fa suspended Nicolas Anelka and Luis Suarez. It is now time for the FA and @premierleague to suspend Mohamed Elneny for his social media post. No ifs, no buts. — Tal Ofer טל עופר تل عوفر (@TalOfer) May 13, 2021

I have contacted this morning the CEO of @adidas Kasper Rørsted to ask him for his views on the Mohamed Elneny's post and what his company thinks about it, given it's a major sponsor of Arsenal. Calling on every Arsenal supporter to contact Mr. Rørsted today — Tal Ofer טל עופר تل عوفر (@TalOfer) May 13, 2021

وتعرض عوفر بعد تغريداته التحريضية إلى هجوم عنيف من ناشطين مصريين، انتقدوا رفضه لحرية التعبير، فيما ذهب آخرون إلى استفزازه بتعليقات تدعم النني وفلسطين.

Suarez was suspended for an alleged racial abuse. Anelka was suspended for an alleged anti-Semitic gesture. @ElNennY 's entitled to express his opinion, this is basic freedom of speech. He should never be punished for it. https://t.co/4e00sz4nAQ — Fady Ashraf (@FadyAshraf) May 13, 2021

Look at this clown. That means the FA will suspend all footballers including Pogba, Mane, Salah etc. https://t.co/IQpQQtaTxd — Marwan Ahmed (@MarwanAhmed_KF) May 13, 2021

المواقف بتبين الرجال من عبيد المال@ElNennY كل الدعم يا رجولة❤️ https://t.co/74iikzJtpm — Ali Mohamed #9🏆🦅 (@Ali_74mohamed) May 13, 2021