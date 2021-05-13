أتلتيكو مدريد والتتويج في الليغا الأحد المقبل

انتصار مهم جدا، وقد يكون حاسما للتتويج بلقب الليغا، ذلك الذي حققه أمس أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد 2-1 في البطولة الإسبانية.

ومنح هذا الفوز 4 نقاط فارقة في المقدمة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث.

وفي حال خسارة ريال مدريد الليلة أمام غرناطة، فإن "الأتلتي" -إذا فاز- سيتوج الأحد المقبل بلقب الليغا لأول مرة منذ 2014.

ويمتلك "الروخيبلانكوس" 80 نقطة، ويواجه الأحد المقبل ضيفه أوساسونا (صاحب المركز الـ11) ثم يواجه مضيفه ريال بلد الوليد (المهدد بالهبوط للدرجة الثانية) في الجولة الأخيرة.

أما برشلونة، فلديه 76 نقطة من 36 مباراة، فيما ريال مدريد، الذي يعد التهديد الأكبر للـ"روخيبلانكوس" يمتلك 75 نقطة في 35 مباراة.

وإضافة لمواجهة غرناطة الليلة، فإن الملكي يواجه أتلتيك بلباو الأحد المقبل في معقل الأخير، ويلتقي ضيفه فياريال في الجولة الأخيرة.

وفي حال تعثر أتلتيكو وتعادل الفريقان في النقاط، فإن ريال مدريد سيفوز باللقب؛ لأنه متفوق في المواجهات المباشرة.