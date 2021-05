10 أضعاف.. بالفيديو- تعرف على أكثر 5 نجوم قفزت قيمتهم السوقية في 2021

اقترب موسم 2020-2021 من نهايته، وبدأت الأندية تستعد لصفقات الميركاتو الصيفي التي من المنتظر أن تشهد تنافسا حادا بين كبار القارة الأوروبية على أفضل المواهب الصاعدة رغم الأزمات المالية الحادة التي تعيشها معظم الأندية بسبب وباء كورونا.

وفي تقرير نشره موقع "سبورتس كيدا" (Sportskeeda)، يسلط الكاتب سنستاب داس الضوء على أبرز اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم السوقية في 2021 بعد تألقهم مع أنديتهم، وفي مقدمتهم نجم برشلونة الصاعد بيدري الذي تضاعفت قيمته 10 أضعاف خلال الفترة الماضية.

المرتبة الخامسة برونو فرنانديز: 90 مليون يورو (زيادة بقيمة 42 مليون يورو)

يعدّ البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وينافس بقوة على جائزة أفضل لاعب. وأصبح البرتغالي عنصرا محوريا في تشكيلة اليونايتد منذ انضمامه إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2020، وساعد الفريق على احتلال المركز الرابع بالموسم الماضي.

Bruh look at the clear cut chances Bruno Fernandes created for our attackers.. Man should be on 20+ assists pic.twitter.com/WwTB2GNtRp — IYAWO SKAWNGUR FERNANDES 🌕💜 (@_nseobong) May 11, 2021

وسجل فرنانديز 16 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وقدم 11 تمريرة حاسمة، كما فاز منذ قدومه للفريق بجائزة لاعب الشهر في الدوري 4 مرات. ويتطلع فيرنانديز لتحقيق أول ألقابه مع النادي، بعد أن اقترب اليونايتد من بلوغ نهائي الدوري الأوروبي بفوزه في ذهاب نصف النهائي على روما الإيطالي 6-2.

المرتبة الرابعة فيل فودين: 70 مليون يورو (زيادة بقيمة 43 مليون يورو)

تدرج فيل فودين منذ صغره في أكاديمية شباب مانشستر سيتي، وقد خطف الأضواء في كأس العالم تحت 17 عاما في الهند أواخر 2017، عندما توج مع المنتخب الإنجليزي بالكأس وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ظهر فودين مع الفريق الأول لمانشستر سيتي لأول مرة في موسم 2016-2017، لكن انطلاقته الحقيقية كانت في الموسم الحالي، حيث شارك إلى حد الآن في 46 مباراة، بكل المسابقات، وقد سجل خلالها 14 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة، وأصبح من أبرز اللاعبين على الساحة الأوروبية، وقد ترتفع قيمته عن 70 مليون يورو في ظل نهاية الموسم المميزة التي يعيشها السيتي.

المرتبة الثالثة أنسو فاتي: 80 مليون يورو (زيادة بقيمة 44 مليون يورو)

يعدّ أنسو فاتي أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، حيث تألق بشكل لافت منذ ظهوره مع برشلونة في الموسم الماضي.

ولد فاتي في غينيا بيساو، وانضم إلى أكاديمية برشلونة عندما كان في العاشرة، وقد شارك للمرة الأولى في الليغا خلال مباراة ضد أوساسونا مطلع الموسم الماضي عندما كان عمره 16 عاما و298 يوما، ليصبح ثاني أصغر لاعب يظهر في تشكيلة برشلونة عبر تاريخ النادي، كما سجل هدفا في تلك المباراة، ليصبح أصغر هداف في تاريخ النادي وثالث أصغر هداف بتاريخ الدوري الإسباني.

وأصبح فاتي عنصرا أساسيا في نادي برشلونة قبل تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

المرتبة الثانية ماركوس يورينتي: 70 مليون يورو (زيادة بقيمة 54 مليون يورو)

ارتفعت أسهم اللاعب الإسباني ماركوس يورينتي بشكل كبير العام الماضي بعد تألقه في المباراة التي فاز فيها أتليتيكو مدريد على ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وكانت القيمة السوقية للاعب في حدود 16 مليون يورو في بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكن الأداء الرائع الذي قدمه ضد الريدز في دور الـ16 جعل قيمته السوقية تقفز بشكل صاروخي.

وقد أثبت اللاعب البالغ من العمر 26 عاما أنه أحد العناصر المهمة في تشكيلة أتلتيكو مدريد، وقد شارك في 77 مباراة مع النادي في أقل من موسمين. وخلال الموسم الحالي، سجل يورينتي 13 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

المرتبة الأولى بيدري: 70 مليون يورو (زيادة بقيمة 62.8 مليون يورو)

يحتل نجم برشلونة الصاعد بيدري صدارة القائمة، حيث زادت قيمته 10 أضعاف خلال الموسم الحالي، منذ أن تلقى عرضا بقيمة 6.48 مليون يورو من نادي لاس بالماس في بداية الموسم.

Third time's the charm for @Pedri! 🤞 Having missed two early chances, the youngster adds to Messi's opener to put @FCBarcelona in control. 🎥 #LaLigaTV | #LevanteBarça pic.twitter.com/c4PI00t4SG — LaLigaTV (@LaLigaTV) May 11, 2021

وأظهر بيدري علو كعبه منذ أول ظهور له مع برشلونة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بلمساته المميزة وأهدافه الحاسمة. وخاض اللاعب البالغ من العمر 18 عاما 49 مباراة مع النادي الكتالوني في أقل من عام، وفرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق.