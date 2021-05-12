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يتقدمهم أوزيل.. لاعبو فنربخشة التركي يرتدون قمصانا خاصة تضامنًا مع فلسطين

أوزيل دائم التضامن مع القضايا الإسلامية (الأناضول)
أوزيل دائم التضامن مع القضايا الإسلامية (الأناضول)
12/5/2021

ارتدى أبرز نجوم نادي فنربخشة قمصانا كُتب عليها "فلسطين حرة" و"الحرية لفلسطين"، أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة الفريق أمام نادي سيفاس سبور في الدوري التركي لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فنربخشة على موقع تويتر، صورة لعدد من لاعبيه يتقدمهم النجم الألماني مسعود أوزيل، في عمليات الإحماء وهم يرتدون قمصان التضامن مع فلسطين والتي حملت العَلم الفلسطيني بجانب العَلم التركي أيضا.

ويأتي هذا التضامن من الفريق التركي بسبب ما يتعرض له الفلسطينيون حاليا من اعتداءات إسرائيلية في القدس المحتلة وقطاع غزة.

 

المصدر : وكالة سند
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