هذا اللقب من أجلكم.. أياكس يذيب درع الدوري الهولندي من أجل جماهيره

نوري لاقى العديد من ردات الفعل الجماهيرية من حول العالم المتضامنة مع اللاعب وعائلته، كما وقفت جميع الدوريات والدول احتراما لهذا الصغير الذي بات يعاني من العجز الأبدي
وجد أياكس أمستردام طريقة مبتكرة لتعويض مشجعيه عن الغياب عن أغلب فترات موسم التتويج بالدوري الهولندي لكرة القدم، حيث أذاب الدرع لمنح نجمة فضية صغيرة لأكثر من 42 ألف مشجع يحمل التذاكر الموسمية.
وستزن كل نجمة فضية 3.45 غرامات، وستحوي 0.06 غرام من الدرع، الذي حصل عليه أياكس بعدما حصد اللقب للمرة 35، حيث منحه الاتحاد الهولندي نسخة مقلدة للاحتفاظ بها.
For the fans we miss in the @CruijffArenA every week. ⭐️❤️#XXXV https://t.co/YgRZ4GvEB5 pic.twitter.com/MZG0PWBEQM
— Dušan Tadić (@DT10_Official) May 12, 2021
وقال أياكس إنه يريد مشاركة الانتصار مع المشجعين، الذين لم يكن بوسعهم حضور مباريات هذا الموسم؛ بسبب جائحة كوفيد-19.
Piece of victory
Piece of history
Piece of Ajax
Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA
— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021
وقال إدوين فان دير سار، مدير عام النادي، "هذا الموسم، كنا مضطرين إلى اللعب بدون مشجعينا، وبدون وجودهم في المدرجات على الأقل، رغم ذلك كنا نشعر بدعمهم كل أسبوع؛ في الطريق إلى الملعب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق التواصل الشخصي".
وأضاف "في السابق عندما كنا نقول (هذا اللقب من أجلكم)، فنحن كنّا نعبر عما نفعله للمشجعين؛ لكن مشاركة الدرع هي الدليل المؤكد على أننا، بعد عام صعب، سنضمن أن يشعر مشجعونا بأنهم جزء من بطولتنا".
وتوج أياكس بلقب الدوري المحلي بعد الفوز 4-صفر على إمين في 2 مايو/أيار، كما نال أيضا لقب كأس هولندا.