هذا اللقب من أجلكم.. أياكس يذيب درع الدوري الهولندي من أجل جماهيره

وجد أياكس أمستردام طريقة مبتكرة لتعويض مشجعيه عن الغياب عن أغلب فترات موسم التتويج بالدوري الهولندي لكرة القدم، حيث أذاب الدرع لمنح نجمة فضية صغيرة لأكثر من 42 ألف مشجع يحمل التذاكر الموسمية.

وستزن كل نجمة فضية 3.45 غرامات، وستحوي 0.06 غرام من الدرع، الذي حصل عليه أياكس بعدما حصد اللقب للمرة 35، حيث منحه الاتحاد الهولندي نسخة مقلدة للاحتفاظ بها.

— Dušan Tadić (@DT10_Official) May 12, 2021