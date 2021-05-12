أثار حذف نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تغريدة تضامن فيها مع فلسطين الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت النادي لحذفها.

وكان الحساب الرسمي لوست هام الناطق بالعربية قد نشر أول أمس الاثنين تغريدة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم الذي يتعرض له من الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وجاء في التغريدة "اللهم انصرهم بنصرك، وكن لهم عونا على القوم الظالمين، فلسطين كانت وستظل أرضا وموطنا للفلسطينيين وحدهم، شاء من شاء وأبى من أبى".

لاتقلل من قدراتك

عبود @iiixx87 شاب يعشق نادي ويست هام الانجليزي انشىء وطور حساب النادي بالعربية

ولم يتردد في مساندة اخوانه في فلسطين الامر الذي ازعج ادارة النادي اللندني التي طالبته بحذف التغريدة فرفض فحذفت التغريدة وسحبت الحساب منه

ولم يحزنه الامر بل زاده فخرا

بامثال عبود نفتخر pic.twitter.com/tvaNEu4Lt1 — محمد السعدي 🇵🇸🇶🇦 (@DRMOHDALSA3DI) May 12, 2021

وحاولت وكالة سند التواصل مع المسؤول عن الحساب العربي للفريق الإنجليزي "عبود وست هام"، للحصول على معلومات أكثر تفصيلا حول ما حدث إلا أنه لم يرد.

ورد المدون على تغريدة لحساب آخر تحدثت عن قصة الحذف، وقال "للأسف حاولوا معي لحذف التغريدة بشتى الطرق ورفضت، ولأن الحساب لي وأنا مؤسسه وملك لي وهو فقط تحت رعايتهم تمكنوا من الدخول للحساب وحذف التغريدة وطردي منه، وإلا مستحيل أحذفها".

للاسف حاولوا علي احذف التغريدة بشتى الطرق ورفضت و لان الحساب الي انا مؤسسة وملك لي وهو فقط تحت رعايتهم تمكنوا من الدخول للحساب وحذف التغريدة وطردي من الحساب ولا كان مستحيل احذفها .. الحساب سواء رجع او لا مش ندمان ولا ثانية على الي كتبته وأهم شيء صوتنا وصل لإخواننا الفلسطينين💜 https://t.co/xynHnTgvvL — عبود .. ويست هام 🇵🇸 (@iiixx87) May 11, 2021

وأضاف عبود "الحساب سواء عاد أو لا فأنا غير نادم ولا ثانية على ما كتبته، وأهم شيء صوتنا وصل لإخواننا الفلسطينيين، ولو رجع الزمن للخلف فسأكتب نفس الشيء، هؤلاء يريدون إسكاتنا عن الحق فقط، ولو كانت فلسطين دولة من الدول التي يهتمون لأمرها لكتبوا نفس الشيء، لكنهم لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية".