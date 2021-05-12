عقوبات كبيرة بسبب دوري السوبر.. اليويفا يعلن "الحرب" رسميا على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) تحقيقا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولات إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وحاول 12 ناديا تأسيس دوري السوبر قبل استجابة كل الأندية، باستثناء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لضغوط وانتقادات وإعلان التراجع.

وقال اليويفا في بيان رسمي "تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبر".

ويعد هذا القرار بمثابة إعلان رسمي عن بدء حرب اليويفا على الأندية الثلاثة، حيث ذكر تقرير سابق لشبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية أن العقوبات قد تصل إلى توقيع غرامات مالية شديدة، مع الاستبعاد عاما أو عامين من المسابقات الأوروبية.

وقد تتهم الأندية الثلاثة بانتهاك المادة "51" من قوانين اليويفا التي تؤكد أنه لا ينبغي للفرق تشكيل تحالفات للابتعاد عن المسابقات الأوروبية.

وتقول هذه المادة "لا يجوز تشكيل مجموعات أو تحالفات بين الأندية المنتسبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى اتحادات أعضاء مختلفة في (اليويفا) دون إذن من المنظمة الأوروبية"، بحسب تقرير الشبكة الأميركية.

وتصر الفرق "المتمردة" الثلاثة على أنها طلبت من اليويفا إذنا لإنشاء المنافسة و"الاعتراف بها" بدلا من مغادرة المنظمة الأوروبية، حسب ما نشرت "إي إس بي إن".