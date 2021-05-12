سيارة فيراري فجرت الأزمة.. لاعبو يوفنتوس غاضبون من رونالدو

تزايدت متاعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة، وواجه مشاكل امتدت من النتائج المخيبة للفريق في مختلف المسابقات ووصلت إلى علاقته بزملائه الغاضبين بسبب المعاملة الخاصة التي يحظى بها النجم المدلل.

وتعرض يوفنتوس لهزيمة قاسية أمام ميلان 3-0 يوم الأحد الماضي، وتعقدت فرص الفريق في ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبعد أقل من 24 ساعة من تلك الهزيمة، ظهر رونالدو مبتسما وهو يزور مصنعا لشركة فيراري رفقة أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس لشراء سيارة جديدة من الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة.

وحصل رونالدو على إذن للغياب عن تدريبات الفريق لزيارة المصنع الذي يقع في جنوب إيطاليا، وهو القرار الذي زاد من غضب زملاء اللاعب البرتغالي، وفقا لتقرير نقلته صحيفة "أس" (AS) الإسبانية.

وذكر التقرير أن حالة استياء تسود بين اللاعبين بسبب الامتيازات التي يحصل عليها رونالدو، والتي بدأت من عهد المدرب السابق ماوريسيو ساري وتواصلت مع المدرب الحالي أندريا بيرلو.

وإضافة إلى غيابه عن بعض الحصص لأمور شخصية أو لارتباطات مع شركات الإعلانات، لا يعمل رونالدو بنفس الوتيرة مع زملائه في بعض الحصص، كما أن اللاعب السابق لريال مدريد يثير حنق رفاقه خلال المباريات بسبب تصرفاته وإلقاء اللوم عليهم في كل مرة لا تصل الكرة إليه.

وزادت هذه المعلومات من التكهنات حول مستقبل رونالدو، وأجمعت العديد من التقارير أن النجم البرتغالي لن يستمر مع يوفنتوس في الموسم المقبل، وخاصة إن فشل نادي السيدة العجوز في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.