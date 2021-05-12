أثار مدافع مانشستر يونايتد، أكسيل توانزيبي، الجدل بمشاركته أمس في المواجهة، التي جمعت فريقه بنادي ليستر سيتي، وهو يرتدي ساعة ذكية في مخالفة واضحة لقوانين اللعبة.

وظهر توانزيبي في عدة لقطات والساعة الذكية في معصمه الأيمن بدون أن يثير ذلك انتباه الحكم أو مساعديه.

واختلف البعض في تحديد ما كان يرتديه اللاعب، وأكد مختصون أن الأمر يتعلق بسوار إلكتروني لقياس أداء اللاعب، وسبق استخدامه في منافسات رياضية أخرى في الولايات المتحدة الأميركية.

غير أن قوانين كرة القدم تمنع اللاعببين من ارتداء أي اكسسوارات أو أشياء يمكن أن تشكل خطرا على سلامة اللاعب نفسه أو منافسية فوق أرضية الملعب.

وتنص القوانين على أن الحكم يتولى مراقبة اللاعبين والتأكد من عدم ارتدائهم ما يخالف القوانين قبل انطلاق المباراة، فيما يتكفل الحكم الرابع بالتأكد من ما يرتديه اللاعبون الاحتياطيون قبل دخولهم أرضية الملعب.

وفي حال اكتشاف ارتداء لاعب لأي شيء مخالف أثناء سير المباراة، يطلب منه الحكم التخلص منه فورا، ومن حقه إظهار بطاقة صفراء في وجه اللاعب إن لم يستجب للطلب.

وانتهت المباراة بخسارة مانشستر يونايتد 2-1، وهي النتيجة التي منحت لقب الدوري الإنجليزي للغريم مانشستر سيتي.