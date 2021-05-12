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بالفيديو- الشيخ كانتي.. نجم تشلسي يؤدي صلاة القيام بأحد مساجد لندن

كانتي واحد من نقاط القوة في تشلسي والمنتخب الفرنسي (غيتي)
كانتي واحد من نقاط القوة في تشلسي والمنتخب الفرنسي (غيتي)
12/5/2021

وثق شاب صومالي، أداء النجم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، لصلاة القيام في أحد المساجد في لندن.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر فيسبوك، كانتي مرتديًا كمامة وأمامه سجادته الخاصة، وهو يؤدي الصلاة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية، وسعادة كبيرة من الشاب عند رؤية اللاعب الفرنسي بجانبه.

وحرص الشاب على التقاط صورة معه عقب خروجه من المسجد، ووثق ذلك في مقطع فيديو، وطلب منه أن يوجه رسالة للمواطنين الصوماليين، ورد كانتي قائلا: "مرحبا بالجميع".

ويشتهر نجم تشلسي الذي لعب دورا بارزا في تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالتواضع والالتزام بتعاليم الإسلام وشعائره ومنها الحج والعمرة حيث أدى العمرة عدة مرات منها مرة مع زميله بالمنتخب الفرنسي بول بوغبا، حتى أطلق عليه بعض الجماهير "الشيخ كانتي".

ويعد كانتي أحد الأعمدة الأساسية لتشلسي وكذلك المنتخب الفرنسي الذي شارك معه في التتويج بكأس العالم 2018 في روسيا.

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند
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