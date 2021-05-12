آماله بالمنافسة على لقب الليغا انتهت أو تكاد.. برشلونة يتعثر أمام ليفانتي

وجّه ليفانتي ضرب موجعة إلى برشلونة، وتعادل معه 3-3 في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليمهّد بذلك الطريق أمام كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الصراع على اللقب هذا الموسم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي يلتقي ريال سوسييداد الأربعاء في المرحلة نفسها، ونقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يحل ضيفا على غرناطة الخميس في ختام المرحلة، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة (26)، ثم أضاف بيدري الهدف الثاني للفريق (34).

وفي الشوط الثاني، تعادل ليفانتي بهدفين سجلهما غونزالو ميليرو (57)، وخوسيه لويس موراليس (60)، ثم سجل عثمان ديمبلي الهدف الثالث لبرشلونة (64)، لكن البديل سيرجيو ليون سجل هدف التعادل 3-3 لليفانتي (83).