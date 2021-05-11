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هزم مان يونايتد في عقر داره.. ليستر سيتي يُتوج مانشستر سيتي رسميا بلقب البريميرليغ

ليستر هزم مانشستر يونايتد 2-1 في البريميرليغ (رويترز)
ليستر هزم مانشستر يونايتد 2-1 في البريميرليغ (رويترز)
11/5/2021

ضمِن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل 3 مراحل من نهاية المسابقة، بعدما تغلب ليستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد 2-1 اليوم الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد".

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، وذلك قبل 3 مراحل من نهاية المسابقة، وبذلك تأكد تتويج مانشستر سيتي باللقب للمرة الثالثة خلال آخر 4 مواسم.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 66 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطتين أمام تشلسي، الذي تراجع إلى المركز الرابع، علما بأن مباراة اليوم هي الـ36 لليستر سيتي، بينما خاض تشلسي حتى الآن 35 مباراة.

وافتتح ليستر سيتي التسجيل بهدف أحرزه لوك توماس في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك مانشستر يونايتد التعادل بهدف للاعب ماسون غرينوود في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع التركي كاجلا سويونكو هدف الفوز لليستر سيتي (66).

ويمكن لمانشستر سيتي الاحتفال بحسم اللقب عندما يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة المقبل في المرحلة الـ36 من الدوري.

وينتظر أن يحول مانشستر سيتي تركيزه الآن إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يخوضه أمام تشلسي في 29 الشهر الجاري.

المصدر : وكالات

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