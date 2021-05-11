مسلسل الإصابات في ريال مدريد.. عرض متواصل

تستمر أزمة الإصابات التي يعاني منها ريال مدريد بعد تعرض مدافعه الفرنسي فيرلان ميندي لإصابة في الساق سيغيب بسببها عما تبقى من هذا الموسم، ومن ثم حرم فريق المدرب زين الدين زيدان من جهود جميع مدافعيه الأربعة الأساسيين.

وهذه أحدث ضربة للريال في موسم تعرض فيه الفريق لغيابات كثيرة وبالتحديد في خط الدفاع، فميندي هو المدافع الأيسر الأساسي للفريق الملكي.

وفي تقريره الطبي عن الإصابة لم يحدد ريال مدريد موعدا لعودة ميندي إلى التشكيلة لكن صحيفة "أس" الإسبانية (AS) قالت إنه سيغيب لمدة 3 أسابيع، مما يعني عدم مشاركته في مباريات الفريق الثلاث المتبقية في هذا الموسم.

وخلال هذا الموسم نشر ريال مدريد 27 تقريرا طبيا عن حالات الإصابة التي تعرض لها لاعبوه وحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأهدر الفريق فرصة للانفراد بصدارة الدوري المحلي عندما تعادل مع إشبيلية 2-2 الأحد الماضي وحاليا يتخلف بنقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد بعد 35 مباراة.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة الخميس المقبل وسيغيب عن صفوفه أيضا إلى جانب ميندي المدافعان رفائيل فاران وسيرجيو راموس إضافة إلى المدافع الأيمن الأساسي داني كاربخال والمدافع الاحتياطي لوكاس فاسكيز المصاب أيضا.

وربما يعود فاران للمشاركة في آخر مباراتين للنادي الملكي في مواجهة أتلتيك بيلباو وفياريال لكن يتوقع استمرار غياب البقية خلال ما تبقى من الموسم.