حادثة "الحذاء" تتفاعل.. عقوبات وغرامات على شيكابالا قائد الزمالك

أوقف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الزمالك مباراتين، كما فرض عليه غرامة مالية بقمية 50 ألف جنيه مصري (3138 دولارا) بسبب تصرف غير لائق خلال قمة الأهلي والزمالك أمس.

وكان شيكابالا أشار إلى حذائه أكثر من مرة، وهو يغادر الملعب في نهاية المباراة، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الجولة 21 من بطولة الدوري المحلي الممتاز.

وقال الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، إن إدارة المسابقات فرضت عقوبات مالية أخرى على الفريقين؛ لعدم التزامهما بالنظام والقواعد خلال المباراة.