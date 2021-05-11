جعل كرة القدم أكثر عدالة.. سيموني يرفع راية الدفاع عن "الفار"

قال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن اللعبة أصبحت أكثر عدلا بفضل "تقنية الفيديو" (VAR)، وأصر على أنه لا يشعر بالقلق من أن غضب ريال مدريد بشأن قرارات التحكيم يمكن أن يؤثر على المرحلة النهائية لسباق الفوز باللقب.

وكاد أتلتيكو أن يفقد صدارة المسابقة عندما التقى ريال مدريد مع إشبيلية أول أمس الأحد؛ لكن المباراة انتهت بالتعادل 2-2 عقب قرار من حكم الفيديو، ألغى ركلة جزاء لريال مدريد، ومنح بدلا من ذلك أخرى لإشبيلية بسبب لمسة يد سابقة.

وأعرب المدرب زين الدين زيدان والمدير الرياضي للريال إميليو بوتراغينيو عن غضبهما من القرار، بينما استمرت التداعيات في وسائل الإعلام الإسبانية.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل استضافة ريال سوسيداد، غدا الأربعاء، "سيكون هناك دائما جدل في لعبة حيوية مثل كرة القدم. كما قلت عدة مرات من قبل، تقنية الفيديو جعلت اللعبة أكثر عدلا".

وتابع "في بعض الأحيان تقف معك وفي أخرى ضدك. دعنا ننسى أمر الحكام. المدربون يجب أن يركزوا على مهمتهم، والتي تتمثل في التأكد من أداء فريقهم بشكل جيد. سنركز فقط على مباراتنا مع ريال سوسيداد".

ويتفوق أتلتيكو على جاره ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة الثالث بفارق نقطتين، ويدرك أن الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية أمام سوسيداد وأوساسونا وريال بلد الوليد سيمنحه أول ألقابه في الدوري منذ 2014.

ويبدو ريال سوسيداد، صاحب المركز الخامس، والساعي لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولتي أوروبا الموسم المقبل، أصعب منافس لأتلتيكو في المباريات المتبقية.

وأضاف سيميوني "أنه فريق حقق نتائج جيدة خارج أرضه ويتطور كل عام. إنه يلعب بحيوية ويقدم كرة قدم جميلة، ويملك الكثير من الطرق لبدء الهجوم. نتوقع خوض مباراة صعبة للغاية".