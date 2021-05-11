البث الحي
كرة قدم

جعل كرة القدم أكثر عدالة.. سيموني يرفع راية الدفاع عن "الفار"

سيميوني: المدربون يجب أن يركزوا على مهمتهم، والتي تتمثل في التأكد من أداء فريقهم بشكل جيد (رويترز)
سيميوني: المدربون يجب أن يركزوا على مهمتهم، والتي تتمثل في التأكد من أداء فريقهم بشكل جيد (رويترز)
11/5/2021

قال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن اللعبة أصبحت أكثر عدلا بفضل "تقنية الفيديو" (VAR)، وأصر على أنه لا يشعر بالقلق من أن غضب ريال مدريد بشأن قرارات التحكيم يمكن أن يؤثر على المرحلة النهائية لسباق الفوز باللقب.

وكاد أتلتيكو أن يفقد صدارة المسابقة عندما التقى ريال مدريد مع إشبيلية أول أمس الأحد؛ لكن المباراة انتهت بالتعادل 2-2 عقب قرار من حكم الفيديو، ألغى ركلة جزاء لريال مدريد، ومنح بدلا من ذلك أخرى لإشبيلية بسبب لمسة يد سابقة.

وأعرب المدرب زين الدين زيدان والمدير الرياضي للريال إميليو بوتراغينيو عن غضبهما من القرار، بينما استمرت التداعيات في وسائل الإعلام الإسبانية.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل استضافة ريال سوسيداد، غدا الأربعاء، "سيكون هناك دائما جدل في لعبة حيوية مثل كرة القدم. كما قلت عدة مرات من قبل، تقنية الفيديو جعلت اللعبة أكثر عدلا".

وتابع "في بعض الأحيان تقف معك وفي أخرى ضدك. دعنا ننسى أمر الحكام. المدربون يجب أن يركزوا على مهمتهم، والتي تتمثل في التأكد من أداء فريقهم بشكل جيد. سنركز فقط على مباراتنا مع ريال سوسيداد".

ويتفوق أتلتيكو على جاره ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة الثالث بفارق نقطتين، ويدرك أن الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية أمام سوسيداد وأوساسونا وريال بلد الوليد سيمنحه أول ألقابه في الدوري منذ 2014.

ويبدو ريال سوسيداد، صاحب المركز الخامس، والساعي لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولتي أوروبا الموسم المقبل، أصعب منافس لأتلتيكو في المباريات المتبقية.

وأضاف سيميوني "أنه فريق حقق نتائج جيدة خارج أرضه ويتطور كل عام. إنه يلعب بحيوية ويقدم كرة قدم جميلة، ويملك الكثير من الطرق لبدء الهجوم. نتوقع خوض مباراة صعبة للغاية".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

كومان ينتقد إيقافه قبل مواجهة أتلتيكو وسيميوني لن يغير خططه في مواجهة برشلونة

وجه رونالد كومان مدرب برشلونة انتقادات إلى قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقافه مباراتين لاستخدامه لغة غير لائقة وسخريته من أحد الحكام، في حين أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو أنه لن يغير خططه.

7/5/2021

سيميوني.. هذا الفريق يفوز بلقب الليغا

5 جولات متبقية من الدوري الإسباني لكرة القدم ستحدد الفائز بلقب الليغا وسط صراع محتدم بين 4 فرق، أشعله خسارة أتلتيكو مدريد أمس من أتلتيك بلباو 1-2.

26/4/2021
المزيد من كرة قدم

10 أضعاف.. بالفيديو- تعرف على أكثر 5 نجوم قفزت قيمتهم السوقية في 2021

صراع على الكرة بين يورينتي (يسار) وبيدري في مباراة أتلتيكو وبرشلونة بالليغا (رويترز)

هذا اللقب من أجلكم.. أياكس يذيب درع الدوري الهولندي من أجل جماهيره

توج أياكس بلقبي الدوري والكأس الهولنديين هذا الموسم (غيتي)

عقوبات كبيرة بسبب دوري السوبر.. اليويفا يعلن "الحرب" رسميا على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

دوري السوبر الأوروبي أحدث ضجة عالمية (مواقع التواصل)

بالفيديو- الشيخ كانتي.. نجم تشلسي يؤدي صلاة القيام بأحد مساجد لندن

كانتي واحد من نقاط القوة في تشلسي والمنتخب الفرنسي (غيتي)
الأكثر قراءة

الاحتلال وصفهم بـ"هيئة أركان عمليات حماس".. القسام تؤكد استشهاد قائد لواء غزة وعدد من رفاقه وتتوعد بالرد

جانب من أنقاض أحد الأبراج السكنية في قطاع غزة سوته الطائرات الإسرائيلية بالأرض (الأوروبية)
logo

"إسرائيل تحترق".. إليك أهم الصواريخ التي تمتلكها كتائب القسام

لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة (رويترز)

شاهد.. كتائب القسام تدمر جيبا عسكريا إسرائيليا بصاروخ موجه شمال غزة

مقاتل في كتائب القسام يحمل صاروخ كورنيت المضاد للدروع (الصحافة الفلسطينية)