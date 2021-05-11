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بين ويمبلي وبورتو.. أين سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا؟

نهائي دوري الأبطال سيجمع مانشستر سيتي وتشلسي في 29 مايو/أيار الحالي (غيتي)
نهائي دوري الأبطال سيجمع مانشستر سيتي وتشلسي في 29 مايو/أيار الحالي (غيتي)
10/5/2021

تراجعت آمال الإنجليز في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر وتشلسي على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، وذلك بسبب تعقيدات جعلت بورتو خيارا جديدا لاستضافة المواجهة المقررة في 29 مايو/أيار الحالي.

وبرمج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) المباراة النهائية في مدينة إسطنبول التركية، ولكن الاتحاد بدأ مباحثات مع الحكومة البريطانية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بهدف نقل النهائي إلى ويمبلي بعد أن أدرجت الحكومة البريطانية تركيا في "قائمة حمراء"، مما يحرم المشجعين الإنجليز من حضور النهائي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على المناقشات قوله إنه بينما ستستمر المحادثات غدا الثلاثاء ظهرت عقبات بشأن الحاجة إلى منح استثناءات لشركات البث التلفزيوني الدولية والفنيين وأطقم الدعم والجهات الراعية.

ونظرا لأن الكثير من هؤلاء الأفراد القادمين من دول مختلفة سيحتاجون حاليا إلى دخول الحجر الصحي لدى وصولهم إلى بريطانيا فإن الأمر سيتطلب مجموعة واسعة من الاستثناءات التي جعلت من الصعب الوصول إلى اتفاق سريع.

ويمنح نقل المباراة إلى بورتو المشجعين الإنجليز فرصة لحضور النهائي ربما بتكلفة أعلى ومجهود أكبر من إقامة المباراة في ويمبلي.

وخلال الأسبوع الماضي وضعت الحكومة البريطانية البرتغال على "قائمتها الخضراء" اعتبارا من 17 مايو/أيار، مما يعني أن المشجعين الإنجليز ستكون لديهم حرية السفر لحضور المباراة في حال نقلها إلى بورتو.

وتطبق البرتغال الآن المرحلة الأخيرة من تخفيف إجراءات العزل العام، ويتوقع أن ترفع قيود السفر اعتبارا من 17 مايو/أيار الحالي.

ونقل نهائي العام الماضي من إسطنبول إلى لشبونة بسبب "جائحة كوفيد-19″، لكن مصادر قالت إن السلطات البرتغالية قد تفضل أن تستضيف بورتو المباراة في حال منح البلاد حق التنظيم.

المصدر : وكالات

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