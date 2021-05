بصورة له في القدس.. محمد صلاح يخرج عن صمته ويطالب بوقف قتل الأبرياء

نشر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول صورة له من القدس عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المسجد الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وغرد صلاح -الذي انتُقد كثيرا لصمته وعدم التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه- في تغريدة له عبر تويتر "أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي طيلة السنوات الأربع الماضية (بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني)، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من وقف العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل".

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson

